Legendarna gra Demon's Souls doczeka się filmu aktorskiego?

Demon's Souls następną w kolejce grą wideo, która dostanie filmową adaptację?

W sieci pojawiły się nowe plotki na temat filmu "Demon's Souls", który miałby bazować na grze wideo pod tym samym tytule. Sony Pictures ma rozważać, a nawet szukać już potencjalnych twórców takowej produkcji. Ta ciekawa informacja została podana przez portal Giant Freakin Robot, które powołuje się na "źródło, które w przeszłości potwierdziło swoją wiarygodność". Na razie jest to jednak tylko plotka.

Żadnych konkretnych szczegółów na temat tego potencjalnego projektu na razie nie znamy. Patrząc jednak na obecny trend w adaptowaniu gier możemy założyć, że produkcja będzie dość bliska materiałowi źródłowemu.

Ostatnie filmy pokroju "Tomb Raidera", "Detektywa Pikachu", czy "Sonika" pokazały, że twórcom zależy na tym, aby umieścić w swoich dziełach rzeczy, za które fani pokochali dane produkcje, a nie na siłę wymyślać jakieś niestworzone rzeczy. Również nadchodzące "Mortal Kombat" wygląda, jakby było bardzo bliskie swojemu pierwowzorowi.

Zresztą nawet przyszłe produkcje spod parasola PlayStation zapowiadają się intrygująco - w produkcji są bowiem filmy "Uncharted" z Tomem Hollandem (premiera została zapowiedziana na początek 2022 roku) i serial "The Last of Us" (ten współtworzy nawet scenarzysta i reżyser oryginalnej gry, Neil Druckmann).

Być może filmowe "Demon's Souls" będzie kolejnym elementem tej filmowo-serialowej układanki Sony. Oryginalna gra wydaje się być niezbyt wdzięcznym materiałem źródłowym. Niestandardowy sposób opowiadania fabuły i budowania świata przedstawionego sprawia, że filmowcy musieliby znaleźć jakiś genialny sposób na to, by oddać niezwykły klimat gier.

Przypominamy, że odświeżona wersja Demon's Souls była jedną z gier startowych na PlayStation 5. Twórcy z From Software pracują obecnie nad grą Elden Ring, której świat współtworzy George R.R. Martin.