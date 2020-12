Legendarne warszawskie kino kończy działalność ze względu na pandemię

Kino Atlantic kończy działalność. Smutne wieści dla warszawskich widzów

Chociaż wstrętny rok 2020 leży już w grobie, to jeszcze wciąga do podziemia wszystko, co zdoła tylko złapać swoimi paskudnymi szponami. Tym razem poległo kino Atlantic, które chociaż walczyło dzielnie, to 30 grudnia oficjalnie ogłosiło, że zarządzająca nim firma Viktonex sp. z.o.o. przestała być jego operatorem. Szkoda, że trafiło akurat na Atlantic, które w Warszawie jest miejscem niemalże kultowym.

Na oficjalnym fanpage'u kina na Facebooku napisano, że Viktonex sp. z o.o. przestaje być operatorem kina Atlantic wraz z końcem 2020 roku. Przy okazji zespół Kina Atlantic podziękował wszystkim widzom, gościom specjalnym i partnerom za współpracę i piękne wspomnienia z tego miejsca.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu:

Drodzy Widzowie! Wraz z końcem roku 2020 firma Viktonex sp. z o.o. przestaje być operatorem Kina Atlantic. Bardzo dziękujemy naszym wiernym Widzom. Przez lata gościliśmy w naszych salach wiele pokoleń Kinomanów. To właśnie Wy nadaliście temu miejscu ten niezwykły klimat! Ostatni rok był dla nas bardzo ciężki. Jednak dzięki wielu ciepłym słowom oraz zaangażowaniu Widzów czuliśmy się potrzebni! Będzie nam tego bardzo brakowało.

Zespół na koniec dodał, że ma nadzieję, iż Atlantic zostanie zapamiętane jako kultowe miejsce. Myślimy, że z tym problemu nie będzie: