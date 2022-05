Jak podaje Deadline, podczas występu Dave'a Chappelle'a na scenie pojawił się niezidentyfikowany mężczyzna, który zaatakował komika. Przed występem rekwirowano telefony komórkowe, więc nie ma zbyt dużo nagrań z występu - widzimy jednak jedno, na której dochodzi do opisywanego zdarzenia.

Na Chappelle'a po prostu nagle rzucił się nieznajomy mężczyzna, którego później podobno otoczyła nie tylko ochrona, ale także Jamie Foxx:

Policja z Los Angeles potwierdziła w rozmowie z ABC7, że odpowiedzieli na zgłoszenie z Hollywood Bowl około 22:45. Z niego wynikało, że mężczyznę później zatrzymano i zabrano na komisariat. Podobno był uzbrojony w nóż i pistolet.

Co ciekawe, po całym zajściu Dave Chappelle powrócił na scenę i dokończył występ. Jak relacjonuje Deadline, gościnnie pojawił się również Jamie Foxx, z którym komik zażartował:

Kiedy tylko masz problem, to Jamie Foxx pojawi się na miejscu w czapce szeryfa.

Panowie chwile pożartowali o tym, że napastnik miał "gąbczaste" włosy, a Foxx myślał, że to tylko nietypowa część występu Chappelle'a. Dodał jednak na koniec:

Posłuchajcie, chcę tylko powiedzieć... ten człowiek to geniusz. Musimy się starać, żeby go chronić przez kolejne lata. Każdy komik wie doskonale, że on jest najlepszy w branży. Dave - jesteś geniuszem, legendą i nie pozwolimy, żeby cokolwiek Ci się stało.