Niebawem święta Bożego Narodzenia, a jak święta Bożego Narodzenia, to i świąteczne filmy. W listopadzie 2020 roku do kin miała trafić czwarta część hitu "Listy do M.". Premierę odwołano.

"Listy do M. 4" - kiedy premiera filmu?

W ostatnich kilku latach nie ma chyba słynniejszej polskiej serii komediowej niż "Listy do M.". Film z 2011 roku cieszył się tak dużą popularnością, że wkrótce doczekał się trzech kolejnych części.

Najnowsza miała zadebiutować za kilka dni. Niestety tak się nie stanie, prawdopodobnie z powodu nasilenia się w Polsce pandemii koronawirusa. Dystrybutorzy i producenci nowych "Listów do M." oznajmili, że premiera zaplanowana na dzień 4 listopada 2020 roku jest już nieaktualna.

" Niniejszym informujemy, że zaplanowane na 4 listopada wejście do kin filmu „Listy do M. 4” zostało przeniesione na późniejszy termin. O nowej dacie premiery poinformujemy Państwa po podjęciu decyzji w tej sprawie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że kolejne części tej serii są przez widzów bardzo wyczekiwane, zyskały status klasyka, a dla wielu osób wyjście do kina z najbliższymi i znajomymi stało się świątecznym rytuałem. Tym bardziej pragniemy podkreślić, że nie była to dla nas łatwa decyzja. Liczymy jednak, że w obecnym czasie spotka się ona z Państwa zrozumieniem. "

Czy "Listy do M. 4" trafią do kin w tym roku? Na razie trudno przewidywać. Niewykluczone, że niedługo rząd ogłosi kolejne obostrzenia, a co za tym idzie również zamknięcie multipleksów i kin studyjnych. Producenci będą mieli wówczas dwie opcje - poczekać na premierę kinową lub wypuścić film z pomocą platformy streamingowej.

Fani serii muszą więc uzbroić się w cierpliwość. W produkcji Patricka Yoki wystąpili między innymi Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, Wojciech Malajkat, Iza Kuna, Magdalena Różczka oraz Borys Szyc.

"Magnezja" - kiedy premiera filmu?

"Listy do M. 4" to nie jedyna produkcja, która zaliczy premierowe opóźnienie. 20 listopada 2020 roku na dużym ekranie miała zadebiutować "Magnezja" - nowy film Maćka Bochniaka, który zrealizował między innymi głośne "Disco Polo". Producent Leszek Bodzak poinformował za pośrednictwem Facebooka, że produkcja prawdopodobnie nie ukaże się w tym roku.

Zwiastun filmu sugeruje, że będziemy mieli do czynienia z historią rozgrywającą się w dwudziestoleciu międzywojennym, ale ukazanym z zupełnie nowej perspektywy. Pojawi się wiele elementów kina hollywoodzkiego, między innymi westernu i kina gangsterskiego. W rolach głównych wystąpili Dawid Ogrodnik, Mateusz Kościukiewicz, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Andrzej Chyra i Magdalena Boczarska, Małgorzata Gorol, Borys Szyc, Bartosz Bielenia, Piotr Głowacki, Helena Norowicz, Joachim Lamża oraz Andriej Bagirow.

Czy powyższe zmiany sugerują, że niebawem przez koronawirusa ponownie zamknięte zostaną cale kina w Polsce? Trudno powiedzieć. Fanom polskich filmów pozostaje czekać na dalsze decyzje twórców "Listów do M. 4" i "Magnezji", a miłośnikom kina korzystać, póki jest otwarte.

Czy chodzisz do kina w trakcie pandemii? Tak, bez przerwy - odkąd tylko otworzyli kina. Tak, ale rzadziej niż kiedyś. Nie, za bardzo się boję.

Zobacz też: Jak obsada „Listów do M.” wyglądałaby w słynnych hollywoodzkich seriach?