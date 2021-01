Pandemia, romans i fabuła rodem z "Ocean's Eleven". Co jeszcze upchnięto w filmie "Locked down"? [ZWIASTUN]

"Locked down" to film, który w skrócie opisać można jako pandemiczną komedię romantyczna w klimacie "Ocean's Eleven". Jego twórcą jest Doug Liman, reżyser filmów "Tożsamość Bourne'a", "Na skraju jutra" i "Pan i Pani Smith". W głównych rolach wystąpili Anne Hathaway i Chiwetel Ejiofor. Zobacz zwiastun tej niezwykłej produkcji.

"Locked down": heist movie z pandemią koronawirusa w tle [ZWIASTUN]

Doug Liman znalazł przepis na produkcję doskonałą a.d. 2021. Kilka znanych nazwisk wrzucił do filmu z gatunku uwielbianych heist movies, okraszając całość pandemicznym sosem, którego smak zna dziś każdy z nas. A wszystko to zostanie podane na złotej platformie HBO Max, która stała się jednym z symboli upadku kina, jakie znaliśmy do tej pory.

Linda (Anne Hathaway) i Paxton (Chiwetel Ejiofor) to przeciętna para trzydziestoparolatków. Ona lubi poezję i wino, on ma zasady i jest lekko zmęczony życiem. Właśnie mieli się rozstać, kiedy plany na osobną przyszłość pokrzyżowała im pandemia koronawirusa i związany z nią przymusowy lockdown. Nieoczekiwany splot wydarzeń stawia przed nimi wyjątkową pokusę - mają idealne warunki ku temu, by skraść z Harrodsa diament wart 3 miliony funtów. Para decyduje się na skok, jednocześnie odbudowując swoją umierającą relację.

"Locked down" to połączenie serii "Ocean's" z filmem "Pan i Pani Smith" oraz obrazami z otaczającej nas rzeczywistości, w której ludzie tracą pracę, związki rozpadają się pod wpływem całodobowego przebywania w jednym lokum, a ilość posiadanych rolek papieru toaletowego świadczy o statusie społecznym. To przepełniona czarnym humorem opowieść, która ma za zadanie krzepić serca i dostarczać eskapistycznych wrażeń w tych trudnych do przełknięcia czasach. Czy spełni swoją rolę? Zobaczcie zwiastun:

Oglądaj

"Locked down" - kiedy premiera?

"Locked down" to produkcja oryginalna HBO Max. Obok głównej pary gwiazd w filmie wystąpią także Ben Kingsley i Mindy Kaling - aktorka, z którą Anne Hathaway kradła już diamenty w filmie "Ocean's Eight". Za scenariusz odpowiada nominowany do Oscara Steven Knight ("Niewidoczni", "Wschodnie obietnice", "Peaky Blinders"). Reżyserem jest wspomniany już Doug Liman ("Tożsamość Bourne'a", "Pan i Pani Smith").

Premiera "Locked down" odbędzie się 14 stycznia 2021 na HBO Max. W Polsce możemy się jej pewnie spodziewać wraz z pojawieniem się platformy na naszym rynku.