Łódź z pierwszych "Szczęk" zostanie odtworzona i użyta w celu... ochrony rekinów

Pod koniec oryginalnych "Szczęk" kuter Quinta, Orca, poszedł na dno, gdy Brody i Hooper odbijali do brzegu. By upamiętnić kultowy już thriller, a przede wszystkim rozpowszechnić ideę ochrony rekinów, powstała specjalna kampania crowdfundingowa. Jeśli uda się zebrać fundusze, statek rybacki zostanie odrestaurowany tak, by do złudzenia przypominał filmową Orcę.

"Szczęki" - łódź Orca zostanie odtworzona i użyta w celu ochrony rekinów

Zespół pracujący niegdyś przy realizacji "Szczęk" odpowie za odtworzenie Orci. Po ukończeniu renowacji statek ma oferować bezpłatne (lub tanie) wycieczki dla grup, głównie szkolnych i obozowych, a także służyć grupie konserwatorskiej Beneath the Waves. Niezbędna kwota, którą ekipa musi zgromadzić to 150 tysięcy dolarów.

" Orca, legendarna łódź Quinta z filmu "Szczęki", zostanie odtworzona przez ludzi, którzy zaprojektowali ją i zbudowali na potrzeby filmu w 1975 roku. Zamiast jednak polować na rekina, tak jak miało to miejsce w filmie, częścią nowej misji Orci będzie badanie życia morskiego i pomaganie ludziom w lepszym zrozumieniu odmian gatunków rekinów w okolicy Martha's Vineyard, w tym żarłaczy białych. "

Po zakończeniu prac, Orca III zostanie zwodowana podczas publicznej ceremonii chrztu w wodach Martha's Vineyard.