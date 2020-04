Łódzka Filmówka stworzy film o Polakach w czasie kwarantanny. Twórcy poszukują bohaterów

Pandemia koronawirusa sprawiła, że tysięcy osób na całym świecie siedzi zamknięta w domach z powodu dobrowolnej lub narzuconej kwarantanny. To jeden z najskuteczniejszych środków przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19. Jak wirus zmienił nasze życia? Na to pytanie postanowili odpowiedzieć studenci łódzkiej Filmówki.

Koronawirus sprawił, że rzeczywistość, w której żyjemy, diametralnie się zmieniła. Tak prozaiczne czynności, jak wyjście do pracy, spacer, wakacje, kolacja w restauracji, spotkanie z przyjaciółmi i rodziną czy nawet pójście do sklepu w wielu przypadkach zostały całkowicie wyeliminowane z naszego funkcjonowania.

Ludzie bardzo różnie zareagowali na wprowadzenie stanu epidemiologicznego. Niektórzy cieszą się, że nie muszą nigdzie wychodzić, inni nie mogą doczekać się opuszczenia czterech ścian. Kwarantannową rzeczywistość, można również nieco oszukać. Dzięki niej wiele osób odkrywa zupełnie nowe pasje albo nadrobia zaległości w lekturach lub filmach. Te wszystkie aspekty świata w obliczu koronowianina zaprezentują w powstającym dokumencie studenci Wydziału Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi.

Z powodu ograniczonych możliwości realizacyjnych, twórcy filmu dokumentalnego zgłosili się z apelem do potencjalnych bohaterów.

"

Spędzasz czas z rodziną? Siedzisz godzinami na balkonie? Może coś ciekawego zaobserwowałeś? Zacząłeś robić rzeczy, o których zawsze marzyłeś? A może wkurza Cię wiercenie sąsiada? Podziel się tym ze światem!

Nagrywaj to co myślisz i to co widzisz! Wysyłaj do nas!

ZRÓBMY RAZEM FILM! "