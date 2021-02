"Luca" - zobacz polski zwiastun najnowszego filmu studia Pixar

Studio Pixar zaprezentowało pierwszy zwiastun swojej najnowszej animacji - filmu pod tytułem "Luca". Do sieci trafiła polskojęzyczna wersje trailera.

"Luca" to najnowszy film animowany od studia Pixar. Produkcja doczekała się pierwszego zwiastuna, również w polskiej wersji językowej.

"Luca" - polski zwiastun nowego filmu Pixara

Filmów studia Pixar nie trzeba nikomu przedstawiać. Na animowanych produkcjach wychowały się miliony widzów na całym świecie. Wystarczy, chociażby wspomnieć o takich tytułach jak "Toy Story", "Auta", "Coco" czy "W głowie się nie mieści". Już niedługo do kin trafi najnowsza animacja pod tytułem "Luca".

Polski oddział Disneya zaprezentował pierwszy zwiastun produkcji opowiadającej od dwóch chłopach, którzy postanowili spędzić prawdziwe włoskie wakacje. Główni bohaterowie nie są jednak osobami, za które się podają. W rzeczywistości skrywają pewien sekret, który może ujawnić woda. Jeśli wyjdzie na jaw, może się to dla nich skończyć naprawdę nieprzyjemnie.

Oglądaj

Akcja filmu "Luca" rozgrywa się w pięknym nadmorskim miasteczku na Riwierze Włoskiej. Pełen niezwykłych przygód film opowiada o dorastaniu dwójki przyjaciół. Chłopcy wspólnie przeżywają niezapomniany letni czas, który upływa im na niekończących się przejażdżkach na skuterze i delektowaniu się lodami. Jednak ich beztroską zabawę może w każdej chwili zepsuć ujawnienie głęboko skrywanego sekretu. Obaj są potworami morskimi z innego świata znajdującego się tuż pod powierzchnią wody. Jak zakończy się ta letnia przygoda?

"Luca" - kiedy premiera?

Film "Luca" został wyreżyserowany przez nominowanego do Oscara Enrico Casarosa ("La Luna") i wyprodukowany przez Andreę Warren ("Lawa", "Auta 3"). Na razie nie zdradzono, kiedy tytuł trafi do kinowego repertuaru, co może wynikać z opóźnień spowodowanych pandemią koronawirusa. Niewykluczone więc, że na produkcję jeszcze trochę poczekamy. Jeśli jednak wszystko pójdzie zgodnie z planem Disneya, "Luca" zadebiutuje już 17 czerwca 2021 roku.