Lucy Liu dołączyła do obsady "Shazama 2". Razem z Helen Mirren będą wrogami bohatera

Lucy Liu dołączyła do obsady "Shazam! Fury of the Gods". Razem z Helen Mirren będzie jedną z bogini, które postarają się uprzykrzyć życie Shazamowi i jego rodzince.

Lucy Liu dołączyła do obsady Shazama 2

Lucy Liu będzie walczyła z Shazamem i jego rodzinką jako Kalypso w "Shazam! Fury of the Gods". Gwiazda "Kill Billa" i "Aniołków Charliego" będzie siostrą Hespery w nadchodzącym filmie DC Comics. W starszą z kobiet wcieli się Helen Mirren. Obydwie są córkami Atlasa i w gruncie rzeczy nie ma swojej odpowiedniczki w komiksach spod znaku DC.

Wśród nowych nazwisk zaangażowanych do produkcji pojawiła się również Rachel Zegler, jedna z głównych bohaterek nadchodzącego filmu "West Side Story" Stevena Spielberga.

Reżyser David F. Sandberg zapowiadał wówczas, że Zegler będzie miała ważną rolę w produkcji. Patrząc na wiek Ashera Angela (Billy Batson, 18 lat) i Rachel Zegler (rola nieznana, 19 lat), spodziewamy się, że aktorka zagra obiekt westchnień Billy'ego Batsona.

Oprócz tego w filmie oczywiście pojawią się powracające postaci: Freddy (Jack Dylan Grazer), Eugene (Ian Chen), Pedro (Jovan Armand), Darla (Faithe Herman) i Mary (Grace Fulton). Wszystkie dzieciaki pod koniec "Shazama!" stały się superbohaterami. Wiemy również, że w "Furii Bogów" pojawią się również rodzice familii, czyli Rosa (Marta Milans ) i Victor Vasquezowie (Cooper Andrews).

W zeszłym roku podczas DC FanDome reżyser David F. Sandberg stwierdził, że nie może powiedzieć zbyt dużo na temat fabuły "Shazam! Fury of the Gods", ale zachęcił fanów do tego, by "spodziewali się niespodziewanego".

"Shazam! Fury of the Gods" pojawi się w kinach już 2 czerwca 2023 roku.