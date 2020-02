"Lucyfer" - w sieci pojawiło się nagranie z 5. sezonu serialu o Diable

Informacji na temat finałowego sezonu "Lucyfera" nie mamy zbyt wiele - dowiedzieliśmy się, że w produkcji pojawi się Bóg, Amenadiel pójdzie do piekła, powróci Ewa, a twórcy znajdą czas na odcinek nawiązujący do opowieści detektywistycznych noir z lat 40. oraz epizod musicalowy. W sieci pojawiły się natomiast nagrania z planu zdjęciowego, które raczej nie pasują do żadnych z powyższych wątków.

Lucyfer - oto nagrania z planu 5. sezonu

Na wideo widzimy bowiem boisko do futbolu amerykańskiego, na którym ćwiczą cheerleaderki. Czyżby Chloe i Lucyfer mieli czas na zwykłe "sprawy tygodnia" i ciągłą pracę na potrzeby Policji w Los Angeles?

Chyba, że twórcy zaplanowali naprawdę ekspansywny odcinek musicalowy, który będzie zawierał również elementy związane z tańcem i śpiewem cheerleaderek. Wtedy wizyta w liceum podczas treningu tancerek nabiera sensu. Zobaczcie nagrania z planu do 5. sezonu "Lucyfera":

Sam epizod musicalowy będzie 4. odcinkiem 5. sezonu. Twórcy przyznali we wcześniejszych wywiadach z Entertainment Weekly, że planowali go od wielu lat, ale potrzebowali dobrego pretekstu do zrealizowania go. Teraz, kiedy wiedzieli, że "Lucyfer" niedługo dobiegnie końca, mogą w pełni zrealizować wszystkie swoje najbardziej pokręcone pomysły.

I trudno się spodziewać, by fani mieli coś przeciwko - w końcu najlepsze epizody "Lucyfera" to te, które wprowadzają jakiś ciekawy zwrot fabularny albo nietypowe rozwiązanie w opowiadaniu historii. Data premiery 5. sezonu produkcji o Diable pozostaje nieznana.