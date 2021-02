HBO i Netflix tradycyjnie czyszczą bibliotekę z końcem miesiąca. Z platformy HBO GO do 28 lutego 2021 zniknie prawie 50 tytułów. Netflix tym razem usuwa ich tylko kilka.

Netflix: Co znika z końcem lutego 2021? [LISTA TYTUŁÓW]

Jeśli chodzi o Netflix, tym razem subskrybenci platformy nie mają powodów do zmartwień. Z końcem miesiąca z serwisu zniknie zaledwie 7 tytułów. Dwa z nich (i to niestety te najciekawsze) pożegnamy jeszcze dziś. Tylko do 20 lutego 2021 dostępne są filmy "Assasination Nation" Sama Levinsona (twórcy "Euforii" i "Malcolma & Marie") oraz "Damulka" z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Do 28 lutego 2021 z Netflix znikną łącznie:

Assasination Nation - film dostępny do do 20.02.2021

- film dostępny do do 20.02.2021 Damulka - film dostępny do 20.02.2021

- film dostępny do 20.02.2021 Kod Annie Parker - film dostępny do 21.02.2021

- film dostępny do 21.02.2021 Norweski speed - film dostępny do 21.02.2021

- film dostępny do 21.02.2021 Życzliwe podróże - serial dostępny do 21.02.2021

- serial dostępny do 21.02.2021 Bloodrayne – Krwawa Rzesza - film dostępny do 21.02.2021

– Krwawa Rzesza - film dostępny do 21.02.2021 Nowe przygody Lucky Luke'a - serial dostępny do 28.02.2021

HBO GO: co znika z końcem lutego 2021? [LISTA TYTUŁÓW]

Bardziej zatrważająco prezentuje się lista tytułów, które znikają w lutym 2021 z HBO GO. W marcu na platformie streamingowej HBO nie będzie już możliwości obejrzenia klasyku "Śniadanie u Tiffany'ego", kultowych "Czterech pokoi" czy genialnego "Bliżej" z gwiazdorskim kwartetem w składzie: Natalie Portman, Julia Roberts, Jude Law i Clive Owen. Usunięte zostaną też "Utalentowany Pan Ripley" i "Skarb narodów". Co jeszcze zniknie z HBO GO z końcem lutego 2021? Poniżej pełna lista kasowanych tytułów:

Dostępne do 27 lutego 2021

Piątek 13-go

A.C.O.D.

Dostępne do 28 lutego 2021

Mała Syrenka: Dzieciństwo Ariel

Dorastając

Skuci lodem

Śniadanie u Tiffany'ego

Perspektywa

Maestro

Nona

Urodzinowa przygoda Dory

Na planie filmu Agnieszki Holland: Gorejący krzew

Opowieści na dobranoc

Góra

Little Woods

Lilo i Stitch 2: Mały feler Stitcha

Bliżej

Cztery pokoje

Drżenia

Studnia

Nieoczekiwana zmiana miejsc

Boso w parku

Weekend w Scarborough

Jeszcze dzień życia

Uczeń czarnoksiężnika

Człowiek, który kupił księżyc

Skarb Narodów

Terytorium miłości

Cukier

Jestem William

Światła sceny

W proch się obrócisz

Utalentowany pan Ripley

Krzyżówkowe zagadki: Mordercza łamigłówka

Człowiek jutra

Małpa

Złote wyjście

Zaczarowana

Oni

Bez względu na cenę

To niezwykłe ciasto!

Arktyka

Wymazani

Z całych sił

Jak dama

Na koniec jeszcze ważna informacja dla fanów Toma Hollanda w roli Petera Parkera. Zarezerwujcie sobie czas w najbliższym tygodniu na pożegnanie z ostatnią częścią serii o Pajączku. "Spider Man: Daleko od domu" zniknie z HBO GO już 1 marca 2021.