Macaluay Culkin zdradził, że był na castingu do "Once Upon a Time in Hollywood": "To był dramat"

Nagrodzony dwoma Oscarami film Quentina Tarantino pod tytułu "Once Upon a Time in Hollywood" Może pochwalić się doborową obsadą. Mało brakowało, a wystąpiłby w nim Macaluay Culkin - gwiazdor świątecznej komedii "Kevin sam w domu". Aktor brał udział w castingu do produkcji. Nie był jednak zadowolony z przesłuchania.

"Once Upon a Time in Hollywood" - Macaluay Culkin chciał zagrać jedną z ról

Najnowsza produkcja Tarantino to powieść o minionej erze Hollywood. W filmie pojawia się wiele prawdziwych gwiazd z epoki schyłku lat 60., które zagrali ich następcy - dzisiejsi aktorzy największego kalibru. W obsadzie pojawili się przede wszystkim Leonardo DiCaprio i Brad Pitt oraz Margot Robbie czy Al Pacino. Do tego grona chciał dołączyć Macaluay Culkin, który zgłosił się na casting do filmu.

Aktor, który na jakiś czas zrobił sobie przerwę od aktorstwa, po latach wystąpił w filmie Setha Greena "Changeland". Postanowił pójść za ciosem i wybrać się na casting do nowego filmu Tarantino. Aktor opowiedział o tym w rozmowie z Esquire.

" To był dramat. Nie zatrudniłbym siebie. Swoją drogą, jestem beznadziejny na castingach, a to było moje pierwsze przesłuchanie od jakichś 8 lat. "

Culkin niestety nie zdradził, do jakiej roli aspirował. Nie wykluczone, że do jednego z mężczyzn zamieszkującego Rancho Spahna. To prawdopodobnie zostanie tajemnicą.

"Once Upon a Time in Hollywood" z dwoma Oscarami

Film Tarantino był nominowany do Oscarów 2020 w 10 kategoriach. Finalnie Akademia Filmowa przyznała "Once Upon a Time in Hollywood" dwie statuetki - za najlepszą scenografię oraz aktora drugoplanowego. Pierwszą nagrodę otrzymały Barbara Ling i Nancy Haigh. Druga została przyznana Bradowi Pittowi, który wcielił się w Cliffa Bootha - kaskadera i najlepszego przyjaciela Ricka Daltona - głównego bohatera granego przez DiCaprio.

