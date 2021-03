Macaulay Culkin Jokerem w nowym "Batmanie"? Jak gwiazdor "Kevina samego w domu" wyglądałby w tej roli?

Czy w filmie "The Batman" pojawi się Joker? Najpewniej nie, ale fani i tak widzą w tej roli Macaulaya Culkina. Jak aktor wyglądałby jako Książę Zbrodni Gotham?

Oczekiwanie na premierę nowego "Batmana" sprawia, że niektórzy fani postanowili pofantazjować na temat przyszłości serii. Czy za kilka lat zobaczymy nową wersję Jokera, tym razem powołaną do życia za sprawą Macaulaya Culkina?

"The Batman" - Macaulay Culkin zagra Jokera?

Według informacji na temat filmu "The Batman", w produkcji z Robertem Pattinsonem nie zobaczymy Jokera. Wśród wrogów głównego bohatera pojawią się między innymi Penguin, Riddler i Catwoman.

Nie zmienia to jednak faktu, że w przyszłości Książę Zbrodni Gotham może doczekać się kolejnej odświeżonej wersji. Zdaniem wielu fanów, przynajmniej biorąc pod uwagę sferę wizualną, gwiazdor "Kevina samego w domu" nadaje się do roli Jokera idealnie. Udowodnił to swoim fanartem Bryan Fiallos. Grafik zamieścił na Instagramie grafikę, w której ucharakteryzował Culkina za pomocą programu graficznego. Efekt robi piorunujące wrażenie.

Fiallos wykorzystał w swojej pracy zdjęcie z czerwonego dywanu. Dodał aktorowi charakterystyczny makijaż i nieco podrasował fryzurę, nadając jej jasnozielony kolor. Culkin do złudzenia przypomina przedstawienie nemezis Batmana z komiksów oraz słynnej kreskówki sprzed lat.

Chociaż gwiazdor jest kojarzony głównie ze swoimi rolami dziecięcymi, gra również jako osoba dorosła. Wybiera mniej popularne produkcje, chociaż niebawem zobaczymy go w 10. sezonie serialu "American Horror Story". Culkina ma więc talent aktorski pozwalający mu się wcielić w Jokera. Kto wie, może rola pozwoliłby mu na zerwanie z łatką Kevina, podobnie jak w przypadku Pattinsona, który ma szansę zaprezentować szerszemu gronu widzów, że potrafi wcielać się nie tylko w Edwarda ze "Zmierzchu".

Joker w "The Batman 2"?

Twórcy powstającego filmu już zapowiedzieli, że widzowie doczekają się dwóch sequeli i spin-offu, który trafi wyłącznie na platformę HBO Max. Oznacza to, że w nadchodzących latach Bruce Wayne będzie miał twarz Pattinsona. Fani zastanawiają się, czy w związku z tym w kolejnych częściach przygód Mrocznego Rycerza zobaczymy też innych klasycznych złoczyńców DC na czele z Jokerem. Jest to całkiem prawdopodobny scenariusz, chociaż Matt Reeves może też pokusić się o przeniesienie na duży ekran mniej znanych postaci.

"The Batman" - kiedy premiera?

Powstający od wielu lat solowy film o Batmanie zaliczył kilka opóźnień ze względu na pandemię koronawirusa. Na razie premiera produkcji została zaplanowana na 4 marca 2022 roku. Oprócz Pattinsona w filmie wystąpili Colin Farrell, Zoe Kravitz, John Turturro, Paul Dano, Andy Serkis, Jeffrey Wright oraz Peter Sarsgaard.