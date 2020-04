Macaulay Culkin pojawi się gościnnie w reboocie "Kevina samego w domu" przygotowanego przez Disney+. Taką informację przekazał portal The Sun, który stwierdził również, że Culkin ma dostać za występ gościnny pensję w wysokości 2,5 miliona funtów.

Macaulay Culkin pojawi się w nowej wersji Kevina samego w domu?

Aktor wcielił się oczywiście w tytułowego bohatera filmu, czyli Kevina McAllistera. Dwa lata później pojawił się również w jego kontynuacji, czyli "Kevinie samym w Nowym Jorku". Według doniesień The Sun, szefowie Disneya byli naprawdę zdesperowani, by ściągnąć Culkina do gościnnego występu.

Dlatego postanowili więc otworzyć swoje portfele i je dość mocno opróżnić:

" Żaden "Kevin sam w domu" nie jest kompletny bez głównej gwiazdy show, czyli Macaulaya. Szefowie Disneya byli zdesperowani. Występ gościnny jest w planach i pracują nad szczegółami - sporo będzie ich to kosztowało, bo Culkin ma otrzymać 2,5 miliona funtów za pojawienie się na planie. "

Nowa wersja "Kevina samego w domu" zostanie wyreżyserowana przez Dana Mazera, a głównymi bohaterami będą Rob Delaney (Peter "Misiek" z "Deadpoola 2") oraz Ellie Kemper ("The Office"). Duet zagra parę, która "próbuje uratować swój dom z finansowej tragedii i wyrusza na wojnę z dzieciakiem, który ukradł im bezcenną pamiątkę rodzinną".

W dzieciaka ma się wcielić znany z "Jojo Rabbita" Archie Yates. Postać nie będzie "nową wersją" Kevina, więc polscy tłumacze będą mieli ciężki orzech do zgryzienia.