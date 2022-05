Macie już dosyć nowych "Pogromców duchów"? Twórcy nie mają i planują kolejne filmy

Sony Pictures jest twarde w swoich postanowieniach i zajedzie markę, jeśli tylko będzie się to opłacało. Tym razem mowa o "Pogromcach duchów", którzy "zmartwychwstali" za sprawą niedawnego filmu Jasona Reitmana. Ten zebrał całkiem niezłe oceny od krytyków i widzów i zarobił trochę ponad 200 milionów dolarów w kinach (w czasach pandemii, więc wynik nie jest zły).

Jeden z szefów Sony, Tom Rothman wyjaśnił niedawno w rozmowie z Deadline, że firma zamierza tworzyć odnoszące sukcesy serie, niezależnie od tego, czy chodzi o superbohaterskie produkcje, czy filmy bardziej autorskie, pokroju "Pewnego razu... w Hollywood". Według niego, "Pogromcy duchów" mają sporą rzeszę fanów, więc trudno sobie wyobrazić, by nie mieli tworzyć kontynuacji serii.

"Kontynuacji" w liczbie mnogiej - a przynajmniej takie są na razie plany:

Tak, jak najbardziej stworzymy. Mamy sporo uniwersów, które możemy budować i eksplorować. Ale to nie jest tak, że zanotowaliśmy 3 miliardy dochodu i to wszystko to superbohaterowie i sequele. Mieliśmy "Pewnego razu...", mieliśmy "Małe kobietki". W te wakacje mamy "Bullet Train" od Davida Leitcha z Bradem Pittem, kompletnie oryginalną przeznaczoną dla dorosłych rozwałkę. Mamy szerokie portfolio.