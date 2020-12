Mads Mikkelsen potwierdził, że przejął rolę Johnny'ego Deppa w "Fantastycznych zwierzętach"

Mads Mikkelsen o przejęciu roli po Johnnym Deppie

Atmosfera wobec "Fantastycznych zwierząt" jest od niedawna dość gęsta. Johnny Depp przegrał pozew o zniesławienie z The Sun, co w pewien sposób skłoniło Warner Bros. do oficjalnego odsunięcia go od obsady nadchodzącej, trzeciej części serii. Aktor wcielał się jednak w najważniejszego antagonistę serii, więc ktoś musiał po nim przejąć schedę. Padło na Madsa Mikkelsena.

Świetny skandynawski aktor ma na koncie wiele pokręconych postaci, skłaniających się raczej w kierunku "Ciemnej strony Mocy" (wystarczy wspomnieć chociażby jego niemalże legendarnego Hannibala Lectera). MIkkelsen potwierdził w rozmowie z Entertainment Weekly, że zainteresowało go bycie złoczyńcą w tej serii, a jednocześnie stwierdził, że jest mu trochę przykro, że stało się to w tak nieprzyjemnych okolicznościach:

Jeśli chodzi o samą pracę, to oczywiście jest interesująca i miła fucha. Ale to też szokujące, że otrzymałem ją po takiej sytuacji, która była przykra. Życzę im jak najlepiej. To są smutne okoliczności. Naprawdę mam nadzieję, że oboje szybko wrócą do pracy i staną na nogi.

Mikkelsen też chętnie pożartował ze swojej roli, twierdząc, że największą zmianą będzie chyba to, że po prostu na ekranie zamiast Deppa będzie on:

Cóż, postać zagram ja, więc taka jest różnica.

A tak całkiem poważnie, Mikkelsen wyjaśnił, ze najtrudniejsze będzie czerpanie z dokonań Deppa, by utrzymać stylistykę postaci, i jednoczesne dodawanie do niej do czegoś osobistego:

I tu się pojawiają schodki. Wciąż nad tym pracujemy. Musi być pewnego rodzaju połączenie między tym, co zrobił Johnny i co zrobię ja. A jednocześnie muszę zrobić coś swojego. Ale trzeba odnaleźć również kilka punktów zaczepnych i pomostów między nami, żebyśmy nie odpłynęli za daleko od tego, co było już mistrzowsko wykreowane.

Film "Fantastyczne zwierzęta 3" ma trafić do kin już 15 lipca 2022 roku.