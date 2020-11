Mads Mikkelsen w "Fantastycznych zwierzętach 3". Aktor oficjalnie zastąpi Johnny'ego Deppa

To już pewne. Dotychczasowe informacje o nowym aktorze wcielającym się w głównego antagonistę spin-offu "Harry'ego Pottera" zostały oficjalnie potwierdzone. W trzeciej części "Fantastycznych zwierząt" w Gellerta Grindelwalda wcieli się Mads Mikkelsen.

"Fantastyczne zwierzęta 3" - Mads Mikkelsen jako Grindelwald

W dwóch poprzednich częściach historii rozgrywającej się na długo przed wydarzeniami znanymi z serii filmów o młodym czarodzieju w roli demonicznego rywala Albusa Dumbledore'a wystąpił Johnny Depp. Aktor przegrał jednak ostatnio proces z magazynem "The Sun", który nazwał go "żonobijem". Artykuł dotyczył szczegółów głośnego rozwodu Deppa z Amber Heard.

Depp zrezygnował ze współpracy z Warner Bros., by uniknąć kontrowersji związanych z jego osobą, mimo że do niedawna był jednym z głównych bohaterów "Fantastycznych zwierząt". Twórcy filmu znaleźli jednak zastępstwo w postaci Madsa Mikklesena. Aktor, który zasłynął rolą Hannibala Lectera i wcielał się już w złego czarodzieja w "Doktorze Strange'u", prowadził niedawno rozmowy na temat zastępstwa. Wygląda na to, że zakończyły się owocnie.

Jak podaje The Wrap, gwiazdor "Piratów z Karaibów" nie będzie dłużej związany ze spin-offem "Harry'ego Pottera", a Grindelwald zmieni wcielenie. Nie pierwszy raz z resztą, bo przez większą część pierwszej części "Fantastycznych zwierząt" w czarodzieja wcielał się Colin Farrell, który również był brany pod uwagę jako ewentualny zastępca Deppa. Na szczęście w świecie magii zmiana kształtu nie jest niczym dziwnym, więc twórcy bez problemu mogą wytłumaczyć inny wizerunek bohatera.

"Fantastyczne zwierzęta 3" - kiedy premiera?

W filmie Davida Yatesa ze scenariuszem by J.K. Rowling i Steve'a Klovesa poza Mikkelsenem wystąpią Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Ezra Miller oraz Jude Law. Produkcja trafi na ekrany kin 15 lipca 2022 roku.