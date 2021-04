Mads Mikkelsen dołączył do Harrisona Forda i Pheobe Waller-Bridge w obsadzie "Indiany Jonesa 5"

Mads Mikkelsen dołączył do obsady Indiany Jonesa 5

James Mangold przejął pałeczkę od Stevena Spielberga - twórca oryginalnej serii jest wciąż producentem filmu i jak podaje Deadline, artysta jest zaangażowany we współtworzenie wielu elementów filmu. Kathleen Kennedy, Frank Marshall i Simon Emanuel również obejmą rolę producentów, natomiast John Williams powróci jako kompozytor muzyki (to on jest odpowiedzialny za ścieżkę dźwiękową do wszystkich poprzednich filmów).

Deadline podaje, że zdjęcia mają ruszyć jeszcze latem 2021 roku - James Mangold podobno spotyka się teraz z aktorami, którzy mają się wcielić w inne role. Szczegóły fabuły są na razie nieznane. Wiemy jedynie, że Indiana Jones zostanie ponownie wplątany w jakąś przygodę, nie mamy jednak pojęcia jaką.

Dla Madsa Mikkelsena to kolejna ogromna franczyza, w której miał okazję się pojawić - aktor zaliczył już duże role w seriach o Jamesie Bondzie ("Casino Royale"), Marvelu ("Doktor Strange"), Star Wars ("Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie"), a niedawno dołączył również do "Fantastycznych zwierząt", w których zastąpił Johnny'ego Deppa w roli Grindelwalda (gwiazdor, jak pewnie wiecie, ma ostatnio problemy prawne).

Mikkelsen jest również nominowany do Oscarów za film "Na rauszu" - produkcja stanie do walki o Najlepszy film międzynarodowy, a sam Mikkelsen może zdobyć nagrodę w kategorii Najlepszy reżyser. Ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się już 25 kwietnia. Jeśli chodzi natomiast o "Indianę Jonesa 5", to produkcja ma zadebiutować 29 lipca 2022 roku.