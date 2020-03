Magik demonstruje swoje moce w nowej zapowiedzi "New Mutants". Kiedy film trafi do kin?

"New Mutants" to film, który przeszedł doprawdy długą drogę na ekrany kin. Wszystko wskazuje jednak na to, że już wkrótce ujrzymy produkcję, której pierwszą zapowiedź zaprezentowano jeszcze w 2017 roku. By podgrzać atmosferę oczekiwania, wytwórnia 20th Century Studios zaprezentowała nowy zwiastun filmu. Materiał zawiera kilka nowych scen, w tym te, które prezentują moc jaką włada Magik.

"New Mutants" - nowy zwiastun z uniwersum X-Men

Zwiastun filmu "New Mutants" prezentuje się następująco:

Jeśli wierzyć zapewnieniom, "New Mutants" po licznych dokrętkach i zmianach scenariuszowych, trafi do nas w swojej pierwotnej formie. Na ekranie przyjdzie nam śledzić losy grupki nastolatków o nadnaturalnych zdolnościach, którzy zostają odcięci od świata wbrew ich woli. Mimo występowania w tym samym uniwersum, "New Mutants" nie będzie powiązany z poprzednimi odsłonami z serii "X-Men".

Reżyserem i autorem scenariusza jest Josh Boone, a w rolach głównych wystąpili Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt, Alice Braga i Antonio Banderas. "New Mutants" trafi do kin już 3 kwietnia 2020 roku.

Zobacz też: One Million Moms bojkotuje "Eternals". Chodzi o wątek LGBTQ