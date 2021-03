Benedict Cumberbatch ma na swoim koncie rozmaite role - od autentycznych bohaterów wojennych po fantastycznych czarowników. Teraz będzie miał okazję połączyć te najbardziej skrajne doświadczenia aktorskie. W nadchodzącym filmie na podstawie książki "War Magician" wcieli się w postać Jaspera Maskelyne'a - wielkiego brytyjskiego iluzjonisty, który posługując się magią miał pokonać Erwina Rommela podczas II wojny światowej.

Kim był Jasper Maskelyne znany jako "Magik wojenny"?

"Magik wojenny" to jedna z najbardziej niezwykłych opowieści o II wojnie światowej, jakie zostały wydane w formie książki. David Fisher opisuje w niej działania brytyjskiego iluzjonisty, Jaspera Maskelyne'a, który w latach 40. XX wieku miał zostać zwerbowany wprost ze sceny na front. Jak dowodzi Fisher, brytyjski rząd uczynił go dowódcą ściśle tajnej jednostki "Magic Gang", która miała w czarodziejski sposób (!) wspierać militarne działania Anglików. Iluzjoniści z "magicznego gangu", stosując wymyślne podstępy, kamuflaż i iluzje, podobno zamieniali czołgi w ciężarówki, tworzyli nieistniejące armie i floty, a nawet skonstruowali statek widmo. Do ich największych osiągnięć miało należeć ukrycie Kanału Sueskiego.

Benedict Cumberbatch jako "War Magician"

Jak już zostało wspomniane, Benedict Cumberbatch wcieli się w tytułową rolę wojennego magika. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie towarzyszył mu w wyjątkowej misji, ale wiemy, że jego gang ma składać się z mieszkańców Afryki, Europy i Bliskiego Wschodu. Reżyserem filmu będzie Colin Trevorrow, który właśnie zakończył zdjęcia do "Jurassic World: Domino". Adaptacją książki Fishera na scenariusz zajmie się E. Nicholas Mariani.

Badania prowadzone przez licznych historyków podważają rewelacje spisane przez Davida Fishera. Wielu z nich twierdzi, że znaczna część opowieści o wojennych dokonaniach Maskelyne'a to czyste wymysły i nigdy nie istniał żaden "Magic Gang", a Kanał Sueski nigdy nie został ukryty. Nikt nie podważa jednak istnienia samego magika wojennego i jego udziału w walce z nazistami (choć przypisuje mu się rolę marginalną). Niezależnie od jego autentycznego wkładu w walkę na froncie, Maskelyne nie otrzymał nigdy oficjalnego uznania i nie mogąc się z tym pogodzić, zmarł jako zgorzkniały pijak.

Z jakiej perspektywy Trevorrow zdecyduje się pokazać "Magika wojennego"? Czy Cumberbatch będzie musiał sięgnąć raczej po różdżkę czy po swoje dramatyczne zdolności? Przekonamy się za jakiś czas. Wcześniej zdążymy go już zobaczyć jako czarnoksiężnika w "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" oraz w roli prokuratora wojskowego w "Mauretańczyku".