"Mała Syrenka" - zobaczcie pierwszy oficjalny zwiastun nowej produkcji Disneya [WIDEO]

Mała Syrenka - zobaczcie pierwszy zwiastun produkcji

W zwiastunie "Małej Syrenki" pojawia się głównie Halle Bailey, a my możemy usłyszeć próbkę jej umiejętności wokalnych. Reszta to właściwie same zdjęcia podwodnego otoczenia, które wygląda nieco mrocznie i przypomina całkiem to, co widzieliśmy momentami w "Aquamanie".

Oprócz tego, nie dowiadujemy się niczego ciekawego z nowego zwiastuna "Małej Syrenki" i nawet nie ma się za bardzo czym ekscytować. To jednak dopiero pierwsza oficjalna zapowiedź i spodziewamy się, że zobaczymy przed premierą jeszcze mnóstwo materiału:

W obsadzie obok Bailey pojawią się również: Javier Bardem (Król Tryton), Jacob Tremblay (Florek), Awkwafina (Blagier), Daveed Diggs (Sebastian) oraz Melissa McCarthy (Urszula) i Jonah Hauer-King (książę Eryk).

Reżyserem aktorskiej "Małej Syrenki" został Rob Marshall - filmowiec odpowiedzialny za film "Mary Poppins powraca". Scenariusz stworzył David Magee ("Życie Pi"). Za muzykę odpowiedzą Lin-Manuel Miranda (twórca "Hamiltona") i Alan Menken (kompozytor oryginału).

Oryginalny hit Disneya z 1989 roku został oparty na jednej ze słynnych baśni Hansa Christiana Andersena. Historia w "Małej Syrence" opowiada o 16-letniej księżniczce podmorskiego władcy, która marzy, by pozbyć się rybiego ogona i zostać człowiekiem. Film zadebiutuje w kinach w maju 2023 roku.