Małgorzata Szumowska kręci film w Hollywood. W roli głównej Naomi Watts

Małgorzata Szumowska idzie jak burza po tytuł najbardziej znanej na świecie polskiej reżyserki (obok Agnieszki Holland). Jej ostatni film "Śniegu już nigdy nie będzie" został wybrany polskim kandydatem do Oscara, zdobył nagrodę specjalną w Wenecji i trafił do dystrybucji w amerykańskich kinach. Reżyserka nie spoczywa jednak na laurach i jeszcze w tym miesiącu wchodzi na plan swojego nowego filmu, który kręci z amerykańskim studiem Bleecker Street dla Sony Pictures i w którym główną rolę zagra dwukrotnie nominowana do Oscara Naomi Watts.

"Infinite Storm" - nowy anglojęzyczny film Małgorzaty Szumowskiej

Inspiracją dla fabuły nowego filmu Szumowskiej był artykuł Ty Gagne "High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue", który opowiada o Pam Bales, matce, pielęgniarce i przewodniczce górskiej, która podczas samotnej wyprawy na Mount Washington uratowała życie nieznajomego, stając się legendą wśród wspinaczy. Reżyserka skomentowała swój nowy projekt w następujący sposób:

Jestem zachwycona możliwością pracy z tak wspaniałymi partnerami jak Sony, Bleecker, Maven i oczywiście, Naomi Watts, którą podziwiam i z którą chciałam współpracować od dawna. Pam jest niespotykaną i odważną kobietą, której podróż jest wciągająca i pełna nadziei. Josh nakreślił mocną i emocjonalną opowieść o woli przetrwania, która jest tak potrzebna w tych mrocznych czasach. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia zdjęć. Małgorzata Szumowska

"Infinite Storm": obsada i twórcy

Artykuł Ty Gagne na język filmu przełożył Josh Rollins, uznany dramaturg, który pracował jako przewodnik po Mount Washington i Franconia Ridge, co było jego kartą przetargową w wyborze na scenarzystę "Infinite Storm". Autorem zdjęć będzie tradycyjnie Michał Englert, który będzie także współreżyserował film z Szumowską. Studio Bleecker Street będzie dzierżyło prawa do produkcji w USA, podczas gdy Sony Pictures Worldwide Acquisitions zajmie się międzynarodową dystrybucją filmu. Nie wiadomo jeszcze, kto odpowie za rozpowszechnianie filmu w Polsce, ale z pewnością chętnych nie zabraknie.

"Infinite Storm" będzie drugim anglojęzycznym filmem w karierze Szumowskiej. W 2019 roku nakręciła horror "The Other Lamb" ("Córka boga") z Raffey Cassidy i Michielem Huismanem w rolach głównych. Zdjęcia do "Infinite Storm" mają wystartować już w lutym 2021. Data premiery nie została jeszcze ustalona.