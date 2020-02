"Malowany ptak" - nowy zwiastun brutalnej ekranizacji książki Jerzego Kosińskiego

"Malowany ptak" to ekranizacja kontrowersyjnej książki Jerzego Kosińskiego, która okrzyknięta została mianem "antypolskiej". Film również wzbudził silne uczucia, gdy podczas festiwalowych pokazów widzowie opuszczali kinowe sale. W sieci ukazał się właśnie kolejny zwiastun filmu.

Zwiastun filmu "Malowany ptak" prezentuje się następująco:

"Malowany ptak" w naturalistyczny sposób obrazuje piekło wojny, w środku którego znalazł się mały żydowski chłopiec. W trakcie niespełna 3-godzinnego seansu towarzyszymy mu w wędrówce po owładniętej wojną Europie Wschodniej. Sześciolatek na własnej skórze doznał ludzkiego bestialstwa, które chwilami przekraczało wszelkie granice.

Filmowi zarzucono skrajną brutalność oraz antypolskość, ze względu na przekazywane treści. "Malowany ptak" był dotąd wyświetlany na kilku festiwalach, w tym na warszawskim festiwali filmowym. Wielu widzów, nie mogąc znieść poziomu okrucieństwa wylewającego się z ekranu, opuszczało kinowe sale.

Do zarzutów o rzekomą antypolskość "Malowanego ptaka" odniósł się znany szwedzki aktor, Stellan Skarsgård, który występuje w filmie. W rozmowie z portalem WP stwierdził:

"

[...] Książka jest antypolska? To ciekawe, ponieważ w czasach komunizmu "Malowany ptak" był zakazany w Polsce. Potem wszystko było w porządku i nikt nie oceniał w ten sposób tej powieści, aż na scenie pojawił się PiS. [...] Powiem tak: to nie jest portret Polaków. Vaclav użył słowiańskich języków, żeby uniknąć wskazywania palcem na jedną narodowość, czy to Polaków czy Czechów. Zdawał sobie sprawę, że to wrażliwy temat. Ta opowieść nie jest o Polsce. Nie wszystko kręci się wokół Polski, wbrew temu, co się u was mówi. "