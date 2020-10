"Mandalorian" doczeka się filmu? Favreau i Pascal komentują przyszłość serii

Na ten temat wypowiedzieli się Pedro Pascal i Jon Favreau, czyli gwiazdor i główny twórca serialu "The Mandalorian". Na razie panowie zdradzili, że w planach jest niewątpliwie 3. sezon, do którego zdjęcia mają ruszyć jeszcze w 2020 roku! A oprócz tego? Obydwaj są podobnego zdania - na razie trudno jest określić dalszą przyszłość serii, ponieważ ze względu na streaming, zasady branży filmowej się zmieniły.

Favreau powiedział w rozmowie z Variety, że wiele się nauczył podczas pracy nad "Iron Manem" i "Iron Manem 2", które zapoczątkowały Marvel Cinematic Universe. Być może tamten sukces wpłynie na rozszerzenie "The Mandaloriana":

Niedługo premierę będzie miał serial "WandaVision", czyli pierwsza produkcja ze świata MCU, która swój debiut zaliczy na platformie streamingowej. Favreau zauważył, że być może taki los spotka również popularny serial o łowcy nagród i jego przybranym dzieciaku:

Linia się teraz zaciera. Rzeczy, które wcześniej były tylko na ekranach kin, są teraz tworzone na potrzeby streamingu i myślę, że odwrotne sytuacje również mogą działać. Na razie nie mamy pośpiechu, by to zrealizować, ale jesteśmy otwarci na różne propozycje. To jest też ekscytujące - nie wiemy, gdzie nas poniesie historia, ale świetnie jest mieć w głowie taką dowolność formy, bo obecnie nie ma żadnych sztywnych zasad. "

A co na to Pedro Pascal? Aktor jasno wyjaśnił, że bardzo chętnie wystąpiłby w filmie o Mandalorianie, ale na razie wie, że takich planów nie ma:

"

Ta robota jest piękna i chętnie zobaczyłbym efekty naszej pracy na dużym ekranie. Ale jednocześnie to funkcjonuje tak dobrze w obecnej formie, że nie wiem, czy chciałbym to zmieniać i może zepsuć. Wiem na pewno, że to wyzwanie zostałoby wypełnione. To nie jest tak, że twórcy nie wiedzieliby, co robią. Jeśli ktokolwiek ma to zrobić, to tylko oni! "