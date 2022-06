Marcin Dorociński zagra w "Mission: Impossible 8"? Zdjęcia prawie to potwierdzają

Marcin Dorociński w kolejnej części Mission: Impossible?

Marcin Dorociński za sprawą wydanego w 2020 roku "Gambitu królowej" zabłysnął na międzynarodowej arenie, zdobywając później role w innych zagranicznych projektach. Wygląda na to, że teraz aktor ma szansę pojawić się w megahicie "Mission: Impossible 8" u boku Toma Cruise'a.

Christopher McQuarrie, czyli reżyser i scenarzysta odpowiedzialny za dwie ostatnie części sagi "Mission Impossible", umieścił niedawno czarno-białe zdjęcie trzech aktorów jako swoje zdjęcie w tle na portalu Twitter. Jednym z tych aktorów jest właśnie Marcin Dorociński. Jak nietrudno się domyślić, takie zdarzenie nie jest raczej przypadkowe i McQuarrie niewerbalnie potwierdził, że Dorociński weźmie udział w jednym z jego nadchodzących projektów.

Jak w swoim dochodzeniu zauważył portal NaEkranie.pl, prace nad "M:I8" ruszyły w Londynie w marcu 2022 roku. Na planie obecnie nie ma Toma Cruise'a, który promuje w prasie swój najnowszy film "Top Gun: Maverick". Jest jednak reszta ekipy, być może związana z przeciwnikami Ethana Hunta i spółki.

Fot. twitter.com/chrismcquarrie

Zresztą sam Marcin Dorociński pochwalił się jakiś czas temu, że również jest w Londynie i od 5 tygodni pracuje nad nowym filmem. Przypadek?

Fot. foto: facebook.com/marcindorocinski

Na razie data premiery "Mission: Impossible 8" nie jest znana. Nie wiemy też, czy Marcin Dorociński pojawi się w filmie, czy jest to może po prostu bardzo interesujący splot zdarzeń. Pewne jest natomiast to, że "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" zadebiutuje w kinach w lipcu 2023 roku.