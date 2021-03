"Opowieść podręcznej jest o anglistyce na Harvardzie". Margaret Atwood o książce i serialu w nowym dokumencie HBO

Margaret Atwood napisała "Opowieść podręcznej" w latach 80., jednak dopiero sukces serialu z Elisabeth Moss sprawił, że stała się pisarką kultową. O tym, co zainspirowało ją do stworzeniatej wyjątkowej książki, skąd wziął się pomysł na kostiumy podręcznych i jak czuła się, grając w serialu na podstawie własnego dzieła, opowiedziała w poświęconym jej dokumencie "Margaret Atwood. Słowo to siła".

Dorobek poetki i pisarki Margaret Atwood nigdy nie był bardziej aktualny niż w dzisiejszych czasach. Choć swoją pierwszą powieść wydała już w latach 60. XX wieku, światową sławę przyniosła jej dopiero ogromna popularność serialu "Opowieść podręcznej". Jej nazwisko jest dziś kojarzone z walką o prawa kobiet i przestrogą, jak może skończyć się ich nieprzestrzeganie. Mimo to wciąż niewiele osób zna kobietę i pisarkę, która dorastała w kanadyjskiej głuszy i mierzyła się ze skostniałym patriarchatem na Uniwersytecie Harvarda. Twórcy dokumentu "Margaret Atwood. Słowo to siła" postanowili to zmienić.

Margaret Atwood o studiach na Harvardzie

W dokumencie poświęconym Margaret Atwood, pisarka odwiedza m.in. Harvard, gdzie studiowała w latach 60. XX wieku. Jak się okazuje, ta słynna uczelnia stała się dla niej źródłem inspiracji i miejscem, w którym toczy się akcja powieści "Opowieść podręcznej".

Atwood wspomina w filmie, że podczas studiów na Harvardzie nie mogła korzystać z biblioteki, bo była dziewczyną.

Lamont Library była przeznaczona tylko dla studentów płci męskiej. Początkująca poetka mogła wprawdzie zamawiać stamtąd książki, o których wiedziała, że się tam znajdują, jednak nie mogła wejść do biblioteki, by przejrzeć księgozbiór.

Akcja "Opowieści podręcznej" toczy się w Cambridge, Massachusetts, gdzie znajduje się Harvard. Uczelnia, dziś dumny ośrodek liberalnej demokracji, wyrosła z XVII-wiecznej purytańskiej teokracji. Nikt się nie domyślił, że "Opowieść podręcznej" jest o wydziale anglistyki na Harvardzie. Nie zatrudniano tam wtedy kobiet. Margaret Atwood

Opakowanie proszku do czyszczenia inspiracją dla strojów podręcznych

Pisarka w dokumencie "Margaret Atwood. Słowo to siła" opowiada także o innych czynnikach, które skłoniły ją do napisania "Opowieści podręcznej". Wspomina również, że prezydentura Donalda Trumpa zainspirowała ją do stworzenia kontynuacji dzieła pt. "Testamenty". Z twórcami filmu dokumentalnego rozmawia także o adaptacjach "Opowieści podręcznej", z których pierwszą był film Volkera Schlondorffa z 1990 roku. Później powstała opera i sztuka teatralna poświęcona June, aż wreszcie po książkę sięgnął Bruce Miller, przygotowując serial, który stał się światowym fenomenem.

Margaret Atwood od samego początku czynnie uczestniczy w tworzeniu telewizyjnej produkcji, choć przyznaje, że jej dzieło zostało mocno zmodyfikowane na potrzeby ekranu. Jednocześnie twórcy serialu podkreślają, jak łatwym materiałem do ekranizowania jest powieść Atwood, a sama pisarka zdradza, dlaczego tak jest.

Jestem wiktorianistką. Oto cały sekret. Charles Dickens pisał powieści jak serial telewizyjny. Dlatego tak dobrze się je adaptuje - są konstruowane jak serial telewizyjny. Margaret Atwood

W dokumencie pojawia się też wątek słynnych kostiumów zaprojektowanych przez Ane Crabtree, które stały się symbolem walki o prawa kobiet. Opowiada o nich zarówno kostiumolożka, jak i pisarka, która zdradza, że stroje zakonnic nie były jedyną inspiracją przy ich tworzeniu. Za wzór posłużyło także opakowanie proszku Old Dutch Cleanser z lat 40. XX wieku, które Atwood zapamiętała z czasów dzieciństwa z powodu umieszczonej na nim kobiety w białym czepku zasłaniającym jej twarz.

Margaret Atwood uderzyła w twarz Elisabeth Moss

Elisabeth Moss, która w serialu wciela się w postać June, w dokumencie o Atwood wspomina także zabawną sytuację z planu. Autorka "Opowieści podręcznej" pojawiła się bowiem w jednym z odcinków jako pomocnica ciotki Lydii. Jako zła strażniczka musiała uderzyć w twarz gwiazdę serialu, czego długo nie była w stanie zrobić. W końcu za namową samej Moss, wymierzyła jej bardzo mocny policzek.

"Margaret Atwood. Słowo to siła" - dokument o niezwykłej kobiecie

Dokument o Margaret Atwood nie jest oczywiście poświęcony jedynie "Opowieści podręcznej". Znajdziemy w nim także unikatowe informacje o życiu pisarki - okresie jej dorastania w kanadyjskiej głuszy, nauce w domu, w którym nie było telewizora czy poetyckim debiucie na Uniwersytecie Harvarda, gdzie poznała swojego partnera Graeme’a Gibsona.

Twórcy dokumentu zestawiają z życiem bohaterki jej dorobek artystyczny, na który składa się 16 powieści, 17 tomów poezji, 10 zbiorów opowiadań, 8 książek dla dzieci i cykl komiksów.

Wyjaśniają też, jakie prywatne wydarzenia i czynniki społeczne stały się inspiracją dla jej twórczości. O życiu prywatnym pisarki opowiadają jej najbliżsi przyjaciele, członkowie rodziny oraz sama bohaterka.

Fot. materiały prasowe HBO

Film "Margaret Atwood. Słowo to siła" wyreżyserowali Nancy Lang i Peter Raymont, którzy są także jego producentami. Producentami wykonawczymi zostali Peter Pearson i Steve Ord, zaś Stephen Paniccia pełnił rolę producenta nadzorującego. Za montaż odpowiadają Cathy Gulkin and Kathryn Lyons. Zdjęcia są dziełem Johna Westheusera. W filmie, oprócz Margaret Atwood, wypowiadają się też m.in. Graeme Gibson, Bruce Miller, Volker Schlondorff, Ane Crabtree, Elisabeth Moss oraz Sarah Polley. Poezję i prozę Atwood czyta Tatiana Maslany.

Gdzie można obejrzeć dokument o autorce "Opowieści podręcznej"?

Film dokumentalny "Margaret Atwood. Słowo to siła" jest dostępny na HBO GO od 1 marca 2021. W serwisie można obejrzeć też wszystkie sezony serialu "Opowieść podręcznej", którego 4. sezon zadebiutuje już 28 kwietnia 2021. Dokument o pisarce zostanie także pokazany w tradycyjnej telewizji. Jego emisja na antenie HBO została zaplanowana na 25 marca na godzinę 22:35.