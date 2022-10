Margot Robbie zazdrości Lady Gadze roli Harley Quinn w filmie "Joker 2"? Wręcz przeciwnie

Jakiś czas temu Lady Gaga pochwaliła się, że zagra jedną z głównych ról w filmie "Joker: Folie a Deux". Wszyscy zakładamy, że gwiazda wcieli się w doktor Harleen Quinzel/Harley Quinn, a sam film będzie musicalem lub przynajmniej będzie zawierał sceny musicalowe.

Na temat tego angażu wypowiedziała się niedawno Margot Robbie, która wcielała się w postać w filmach "Suicide Squad", "Birds of Prey" oraz "The Suicide Squad". Aktorka udzieliła wywiadu MTV News z okazji premiery jej nowej produkcji "Amsterdam" i stwierdziła:

To daje mi mnóstwo szczęścia, bo od samego początku powtarzałam, że chciałam, by Harley stała się taką postacią jak Makbet, czy Batman. Taką, która trafia od aktora do aktora i ma różne wersje na przestrzeni różnych lat.