Margot Robbie powraca jako Harley Quinn w pierwszym nagraniu z planu "Suicide Squad 2"

Chociaż pierwsza część "Suicide Squad" nie należy do najlepszych filmów na podstawie komiksów DC, Warner Bros. zdecydowało się dać marce szansę. W tym celu zatrudniono nowego reżysera - twórcę filmowych "Strażników Galaktyki", czyli Jamesa Gunna. W jednej z głównych ról powróci Margot Robbie, która po raz kolejny wcieli się w zwariowaną Harley Quinn. W sieci pojawiło się nagranie z planu zdjęciowego nadchodzącego filmu.

"Suicide Squad 2" - Margot Robbie jako Harley Quinn

Aktorka po raz kolejny wcieli się w dawną kochankę Jokera. Na początku roku 2020 zadebiutował spin-off poświęcony antybohaterce zatytułowany "Birds of Prey". Niestety widzowie rozczarowani pierwszą częścią "Suicide Squad" z góry założyli, że solowe przygody Harley i jej nowych przyjaciółek muszą być równie kiepskie, co film Davida Ayera. Niesłusznie, bo "Birds of Prey" to naprawdę dobra produkcja, która spodoba się nie tylko fanom komiksów.

Podobnie zapowiada się zresztą "Suicide Squad 2", za którą odpowie Gunn. Reżyser ma zamiar odświeżyć serię, wprowadzając do niej elementy, których zabrakło filmowi z 2016 roku. W tym celu wygrzebał naprawdę absurdalne postacie, które zasilą szeregi tytułowej supergrupy.

Wśród nich nie zabraknie jednak Harley Quinn. Margot Robbie została uchwycona na zakulisowym nagraniu z planu zdjęciowego do filmu.

Co prawda kilkunastosekundowe nagranie i zdjęcie nie zdradzają nic na temat fabuły filmu, ale fani talentu Robbie i postaci Harley Quinn powinni być zadowoleni i zapewne z niecierpliwością czekają na pierwsze oficjalne materiały z nadchodzącej produkcji.

"Suicide Squad 2" - kiedy premiera?

Na nowe przygody zreformowanej grupy superłotrów przyjdzie nam jeszcze poczekać. W filmie oprócz Robbie wystąpią między innymi, Jai Courtney, Viola Davis, John Cena, David Dastmalchian, Taika Waititi oraz Daniela Melchior. Data premiery "Suicide Squad 2" została wyznaczona na 6 sierpnia 2021 roku.

Film "Birds of Prey" w reżyserii Cathy Yan w Polsce znany jako "Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)" trafił do kin 7 lutego 2020 roku. W rolach głównych poza Robbie wystąpili Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez oraz Ewan McGregor.

Zobacz też: Will Smith opuścił obsadę "Suicide Squadu 2". Jaki był powód tej decyzji?