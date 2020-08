Marilyn Manson wystąpił gościnnie w "New Mutants". W kogo się wcielił?

UWAGA! Artykuł zawiera spoilery. Czytasz na własną odpowiedzialność!

Jeden z najdłużej wyczekiwanych filmów na podstawie komiksów Marvela w końcu doczekał się premiery. "New Mutants" przekładano kilkukrotnie i kiedy już produkcja miała trafić do kin, wybuchła pandemia koronawirusa. Historia młodych mutantów wreszcie ujrzała światło dzienne i jeden z jej elementów może być zaskoczeniem dla miłośników cięższego brzmienia.

New Mutants - Marilyn Manson w obsadzie filmu

To, że "New Mutants" może spodobać się fanom rocka muzyki gitarowej wiadomo nie od dziś. Grafika promująca film była stylizowana na jedną z okładek grupy AC/DC, w zwiastunach słychać fragmenty utworu "Another Brick in the Wall" zespołu Pink Floyd, a w 2018 roku Marilyn Manson nagrał cover "Cry Little Sister" Gerarda McMahona specjalne na potrzeby spin-offu "X-Men".

To jednak niejedyny związek muzyka z "New Mutants". Manson wystąpił gościnnie w produkcji reżyserowanej przez Josha Boone'a. W kogo się wcielił? Zapewne mało spostrzegawczy widzowie nie dostrzegli muzyka. Nic dziwnego. Manson nie pojawia się na ekranie. Można go jedynie usłyszeć.

Twórcy filmu postanowili nieco zmodyfikować historie tytułowych mutantów. Znacznie je urealniono, wprowadzając ciężką atmosferę towarzyszącą każdemu z głównych bohaterów. Nie inaczej było w wątku Illyany Rasputin, znanej lepiej jako Magik, w którą wcieliła się Anya Taylor-Joy. W komiksach Marvela Illyana została porwana jako dziecko do piekielnego wymiaru znanego jako Limbo. Jej porywaczem był Belasco - demon władający tą mroczną rzeczywistością. Dzięki wieloletniemu pobytowi w Limbo Magik nie tylko wyszlifowała swoje mutanckie moce (teleportację w czasie i przestrzeni), ale również poznała tajniki czarnej magii.

Ten wątek w filmie został przepuszczony przez sito racjonalizmu. Twórcy uznali bowiem, że geneza Magik powinna zostać urealniona. W "New Mutants"również pojawia się Limbo, ale nie ma charakteru znanego z komiksów. Jest rzeczywistością, którą Illyana stworzyła, by ukryć się przed swoimi koszmarami z dzieciństwa. Są nimi potworne postacie w uśmiechniętych maskach. To właśnie tym stworom głosu użyczył Marilyn Manson.

Potwory to uosobienie traumy, jaką Magik przeżyła jako kilkuletnie dziewczynka. W filmie nie pada to wprost, ale twórcy zasugerowali, że Illyana była ofiarą pedofilów, którzy regularnie ją wykorzystywali. By bronić swoją wciąż kształtującą się psychikę, podświadomie zmieniła swoich oprawców w identycznie wyglądające, przerażające bestie, które są wiecznie uśmiechnięte. Doświadczenia z przeszłości sprawiły, że Magik stała się harda, buntownicza i śmiertelnie niebezpieczna. Koniec końców dziewczyna zabiła swoich oprawców. Koszmar nadal pozostał w jej głowie.

Trzeba przyznać, że wybór do roli stworów rodem z koszmaru Mansona był strzałem w dziesiątkę. Tym bardziej że muzyk słynie z wydawania dźwięków, które potrafiłyby przerazić samego diabła.

"New Mutants" - obsada filmu

W produkcji oprócz Mansona i Anyi Taylor-Joy wystąpili Maisie Williams, Blu Hunt, Alice Braga, Charlie Heaton, Henry Zaga i Adam Beach. "New Mutants" trafili do polskich kin 26 sierpnia 2020 roku.

