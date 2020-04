Mark Hamill pożegnał się z "Gwiezdnymi Wojnami". Przeczytaj poruszający list aktora

Nie ma chyba drugiej takiej serii filmowej w historii kina jak "Gwiezdne Wojny". Niesamowita saga wychowała wiele pokoleń i wciąż cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Na wszystko jednak przychodzi koniec. W filmie "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie". Mark Hamill zakończył swoją przygodę ze "Star Wars" rozpoczętą ponad 40 lat temu. W końcu postanowił oficjalnie pożegnać się z postacią Luke'a Skywalkera.

W pierwszej trylogii "Star Wars" pojawiły się postacie, które stały się ikonami popkultury - Han Solo, księżniczka Leia, Yoda, Chewbacca, droidy R2-D2 i C3-PO, Darth Vader oraz oczywiście jeden z głównych bohaterów sagi - Luke Skywalker. Chociaż Luke zmarł w VIII epizodzie zatytułowanym "Ostani Jedi", pojawił się w IX części jako Duch Mocy, który uczył Rey, jak przeciwstawić się Imperatorowi Palpatine, który powrócił po latach nieobecności.

Hamill postanowił podsumować swój udział w słynnej serii, publikując na Twitterze list, w którym zawarł swoje przemyślenia na temat "Gwiezdnych Wojen".

"

Kilka myśli na temat tego, jak jedna era się kończy a druga się zaczyna...

Ależ to była niesamowita podróż.

W 1976 roku kiedy, Carrie, Harrison i ja mieliśmy testy do naszych ról w czymś, co nazywało się wówczas "Przygody Luke'a Starkillera zebrane w dzienniku Whillsów: Saga I: Gwiezdne Wojny", nie mieliśmy pojęcia, że ten niepozorny filmik science fiction rozpocznie narodziny tak niesamowicie bogatej serii inspirującej kolejne osiem rozdziałów opowiadającej całą historię Skywalkerów. Dla niektórych z was ta podróż zaczęła się 40 lat temu razem z nami. Wprowadziliśmy "Gwiezdne Wojny" do waszych żyć na fotelach w tych kilkudziesięciu kinach podczas pierwszych pokazów filmu. Inni dołączyli do nas gdzieś po drodze - we wstrząsającej sadze o młodym Anakinie, który przeszedł na Ciemną stronę Mocy w trylogii prequeli lub wprowadzając zupełnie nowe pokolenie bohaterów w trylogii sequeli.

Jak pewnego razu powiedziała Carrie, "Gwiezdne Wojny" opowiadają o rodzinie i tym właśnie wszyscy się staliśmy - jedną gigantyczną społecznością, która dzieli się wspólnymi doświadczeniami zawartymi w tych opowieściach i fundamentalnymi wartościami, które w nas zaszczepiły. Nie ważne, czy jesteś względnie nowym fanem galaktyki "Star Wars", czy wiekowym F.U.Z-em (Fanem Ultra Zafascynowanym), jestem ci głęboko wdzięczny za twój trwający entuzjazm i oddanie dla odległej galaktyki George'a, która wciąż się rozwija dzięki kolejnym scenarzystom, budującym jeszcze większą galaktykę wypełnioną bohaterami, złoczyńcami, akcją, romansem i oczywiście Mocą.

Niech Moc będzie z wami... zawsze,

Mark Hamill "