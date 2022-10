Mark Hamill wsparł Ukraińców w walce przeciwko Rosji pisząc im wiadomość... po polsku

Wojna w Ukrainie trwa już pół roku. Od czasu tego bestialskiego ataku Rosji na naszych sąsiadów, gwiazdy kina i organizacje międzynarodowe starają się publicznie wspierać Ukrainę. Teraz do tej długaśnej listy dołączył Mark Hamill, czyli Luke Skywalker z "Gwiezdnych wojen".

Na Twitterze aktora pojawiła się grafika przedstawiająca pojazdy z "Gwiezdnych Wojen" - jedne w barwach Rosji, drugi Ukrainy.

Na górze widzimy fragment ogromnego niszczyciela Imperium z kolorami Rosji na kadłubie. W tle znajduje się zaś chmara podobnych złowrogich pojazdów. Naprzeciwko potężnej eskadry wrogich sił znajduje się malutki X-Wing, czyli myśliwiec wojsk rebeliantów pomalowany w barwy z ukraińskiej flagi.

Mark Hamill złamał internet jednym tweetem. Co napisał legendarny aktor?

Hamill użył cytatu z "Gwiezdnych Wojen"... w języku polskim. Aktor w jednym z komentarzy wyjaśnił swój błąd.

Skorzystałem z cudzego tweeta, a następnie z translatora Google, aby dowiedzieć się, co to znaczy. Niestety, to tylko udowadnia, że nie potrafię odróżnić języka polskiego od ukraińskiego!