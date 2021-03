Mark Hamill zasmucił fanów Luke'a Skywalkera. Sebastian Stan nigdy nie zagra młodej wersji bohatera?

Sebastian Stan nie zagra Luke'a Skywalkera? Mark Hamill zasmucił fanów

Niestety, wygląda na to, że albo Disney ma opory przed tym, by obsadzić Sebastiana Stana w roli Luke'a Skywalkera, albo Stan nie chce się angażować w kolejny (po MCU) wysokobudżetowy i wieloletni projekt. Aktor niedawno wyjawił w wywiadzie, że gdyby Mark Hamill dał mu błogosławieństwo i osobiście poprosił go o to, by zagrał Skywalkera, to gwiazdor "Falcona i Zimowego Żołnierza" nie mógłby odmówić takiej propozycji.

Kilka dni później Mark Hamill zareagował na te rewelacje na swoim Twitterze. Gwiazdor "Star Wars" i wieloletni głos Jokera w animacjach Jokera zasmucił fanów - wyjaśnił bowiem, że to wymagałoby od niego dużego wpływu na decyzje Disneya. Tego niestety nie ma (a przynajmniej tak twierdzi):

To zakłada, że mam jakikolwiek wpływ na decyzje castingowe Disneya, kiedy... tak naprawdę nie mam żadnego.

Tak jak wspomnieliśmy, Stan był ostatnio gościem programu Good Morning America, w którym padło pytanie dotyczące tego wątku. Co powiedział aktor?

Jeśli Mark Hamill zadzwoni do mnie osobiście, żeby mi powiedzieć, że czuje się skłonny podzielić się ze mną tą rolą, to wtedy w to uwierzę.

Luke pojawił się w finale drugiego sezonu "The Mandalorian", więc nie wykluczone, że Skywalker rzeczywiście jeszcze powróci do uniwersum "Star Wars". Gościnnie w tej roli widzowie zobaczyli Hamilla, którego odmłodzono za pomocą efektów CGI, co wielu fanów serialu uznało za wyrzucanie pieniędzy w błoto, bo o wiele taniej wyszedłby angaż Stana. Mamy nadzieję, że niedługo Disney pójdzie po rozum do głowy.