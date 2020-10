Mark Wahlberg jednak z bujnym wąsem. Tak będzie wyglądał jako Sully z "Uncharted"

Niestety, nie jest to oficjalny kadr z filmu jak w przypadku Toma Hollanda, ale nadal fani powinni być zadowoleni. Mark Wahlberg opublikował bowiem na swoim Instagramie filmik z garderoby, a na nagraniu wyróżnia się zwłaszcza jedna rzecz - jego bujny, doklejony wąs. To oznacza, że Sully w końcu będzie miał imponujący zarost pod nosem, o który tak bardzo pieklili się fani.

Mark Wahlberg jednak z wąsem w Uncharted

Fani byli wściekli, gdy do sieci trafiły zdjęcia paparazzi z planu "Uncharted" w Berlinie, na których elegancko ubrani Tom Holland i Mark Wahlberg nie wyglądali do końca jak Nate i Sully. Zwłaszcza zdenerwował ich wygląd filmowego Victora Sullivana, bowiem Wahlberg był gładko ogolony, co nie zgadzało się z ikoniczną wręcz stylówką Sully'ego z gier. Na szczęście wygląda na to, że mężczyzna wąsa się doczekał.

A wąs to niebyle jaki. Zresztą zobaczcie sami:

Niedawno na temat projektu w rozmowie z IGN wypowiedział się Tom Holland, który nieco uspokoił fanów "Uncharted", twierdząc:

" Mark Wahlberg będzie wybitny jako Sully. Ludzie od spraw kaskaderskich w Berlinie są świetni i całość jest naprawdę ekscytująca. "

Sam film ma czerpać garściami z mitologii "Uncharted", jednak sama historia nie będzie próbą opowiedzenia tego samego w inny sposób. Holland wyjaśnił kilka miesięcy temu, że twórcom zależało najbardziej na przekazaniu ducha przygody i ekscytacji, który tak dobrze znamy z gier:

" Oczywiście bardzo inspirowaliśmy się grami, ale to będzie dużo młodsza wersja bohatera, niż to, co już znamy. Ale to będzie świetny film i przygoda na skalę globalną. Podróżujemy po świecie, mamy okazję zobaczyć wiele pięknych miejsc i razem z Markiem Wahlbergiem będziemy mieli świetne lato. "

Film "Uncharted" ma zadebiutować w kinach już w lipcu 2021 roku.