Marvel i DC doczekają się filmowego crossovera? Producent "The Suicide Squad" nie wyklucza takiej możliwości

Producent "The Suicide Squad" stwierdził, że filmowy crossover między Marvel i DC jest "niewykluczony", aczkolwiek na razie żadna ze stron podobno nie próbowała rozpocząć dyskusji na ten temat.

Marvel i DC doczekają się filmowego crossovera?

Jeśli istnieje jakiś reżyser, który byłby na tyle szalony by podjąć się połączenia Marvela i DC Comics na dużym ekranie, to prawdopodobnie jest nim James Gunn. Oczywiście to wszystko byłoby absolutnym zawrotem głowy pod względem strony prawnej, finansowej i kreatywnej.

Nie mniej, Gunn niedawno potwierdził, że rozmawiał z ludźmi z Disneya i Warner Bros. na temat potencjalnego crossovera. Chociaż to wydaje się być absolutnie absurdalnym pomysłem, to znany producent DC Charles Roven (który współpracował z Gunnem przy "The Suicide Squad", a także aktorskim "Scooby-Doo") stwierdził w rozmowie z Comicbook.com, że nigdy nie można wykluczyć takich planów.

James jeszcze się do mnie nie zgłosił z tym pomysłem. Ale to tak samo, jak powiedziałem wam wcześniej - po co mamy coś takiego wykluczać? Jaki jest sens w mówieniu, że coś się "nigdy" nie wydarzy.

Gunn napisał jakiś czas temu na Twitterze, że rozmawiał z szychami z Marvela i DC o wspólnym filmie, ale była to luźna rozmowa i sam reżyser "nie sądzi, że to prawdopodobne, ale z drugiej strony to nie jest też nieprawdopodobne". Niedługo potem dodał jeszcze, że chociaż pomysł crossovera jest fajny, to jednak najważniejsze jest opowiedzenie dobrej historii.

Jego najbliższą "dobrą historią" jest "The Suicide Squad", który James Gunn nie tylko napisał, ale też wyreżyserował. W obsadzie pojawią się: Margot Robbie, David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba oraz Michael Rooker.

Produkcja zadebiutuje w kinach i na HBO Max już 6 sierpnia 2021 roku.