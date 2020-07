Marvel nie chce pokazywać nowości? Dziwne zachowanie firmy

Rok 2020 miał przynieść fanom wejście w nowy okres działalności Marvel Cinematic Universe. W maju zadebiutować miał film o Black Widow, a w planach było jeszcze kosmiczne powiększenie znanego uniwersum w postaci "Eternals", który eksploruje bardziej absurdalne i nieznane zakątki komiksowego świata Marvela. W tym roku miał też zadebiutować pierwszy serial MCU, czyli "Falcon i Zimowy Żołnierz". Niestety, koronawirus pokrzyżował plany Disneya i na razie przyszłość serii jest nieco niejasna.

Co dalej z MCU? Disney i Marvel Studios milczą

Ktoś mógłby pomyśleć, że nadchodząca "domowa" wersja Comic-Conu w San Diego byłaby świetnym momentem na wyjaśnienie obecnej sytuacji, rozwianie wątpliwości i jasne stwierdzenie, co dalej z MCU. Niestety, wygląda na to, że Marvel Studios zrezygnuje z takiej możliwości.

Jak podaje portal Deadline (zwykle wiarygodne źródło informacji), Marvel i Warner Bros./DC nie będą obecni na nadchodzącym fanowskim wydarzeniu. Powód? Nieznany. Jak czytamy w newsie portalu

" Słyszeliśmy, że Marvel zamierza nie pojawić się na Comic-Conie, a Warner Bros. pokaże rzeczy związane z DC na swoim Fandome Event w sierpniu. "

Marvel pozostawał cichy przez ostatnie kilka miesięcy, co jest dość niepokojące dla fanów. Przez pandemię koronawirusa zawieszono produkcje "Falcona i Zimowego Żołnierza", "WandaVison", "Lokiego" oraz filmu "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings". To spowodowało już, że seriale Disney+ nie mają obecnie ustalonych dat premier, a wszystkie filmy opóźniono o kilka miesięcy.

A wiadomości od DC raczej nikogo nie zaskoczą. Wydarzenie DC Fandome było zapowiedziane już kilka tygodni temu, a potwierdzono nawet, że dowiemy się nowych informacji na temat "The Suicide Squad" Jamesa Gunna, a także filmów "The Batman" z Robertem Pattinsonem, "The Flash" z Ezrą Millerem oraz "Black Adam" z Dwaynem Johnsonem.