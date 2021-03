Marvel ogłosił, że niebawem zadebiutuje "William Shakespeare’s Avengers: The Complete Works", czyli przełożenie filmów MCU na szekspirowską modłę.

W drugiej połowie roku 2021 zadebiutuje "William Shakespeare’s Avengers: The Complete Works" - ilustrowany zbiór, którego autorzy przeniosą wszystkie cztery części "Avengers" do szekspirowskich realiów.

Filmy Marvela jako sztuki Szekspira?

William Szekspir był jednym z największych twórców teatralnych w historii świata. Zmienił oblicze kultury i wpłynął na nią tak mocno, że wątki z jego komedii i tragedii do dziś pobrzmiewają echem w niezliczonej ilości filmów, seriali, a nawet komiksów.

Marvel zapowiedział na swojej oficjalnej stronie, że niebawem światło dzienne ujrzy książka "William Shakespeare’s Avengers: The Complete Works" autorstwa Iana Doeschera z rysunkami Danny'ego Schiltza. Pozycja powstanie przy współpracy z wydawnictwem Quirk Books. Twórca przedstawi wydarzenia z filmów "Avengers", "Avengers: Age of Ultron", "Avengers: Infinity War" i "Avengers: Endgame" typowym dla Szekspira językiem. Postacie takie jak Iron Man, Kapitan Ameryka, Kapitan Marvel, Hulk, Black Panther, Black Widow, Hawkeye, Thor, Spider-Man, a nawet Groot przemówią więc wierszem utrzymanym w manierze typowej dla czasów elżbietańskich.

Tego typu wydawnictwo to nie tylko ciekawe i nowatorskie spojrzenie na filmową serię, ale również pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów MCU, którzy mogą zobaczyć uniwersum z zupełnie innej perspektywy. Okładka książki sugeruje, że rysunki będą nawiązywać do czasów barda z Avonu. "William Shakespeare’s Avengers: The Complete Works" zadebiutuje na amerykańskim rynku 28 września 2021 roku. Tytuł można już kupić w preorderze, dostępnym TUTAJ.

Fot. foto: Quirk Books/Marvel/materiały prasowe

"William Shakespeare’s Avengers: The Complete Works" to nie pierwsza książka autorstwa Doeschera utrzymana w tym stylu. Autor przetarł szlaki pozycją "William Shakespeare’s Star Wars" z 2013 roku, która stała się bestsellerem. Czy szekspirowska wersja filmów o Avengers, powtórzy sukces poprzedniej książki? Przekonamy się za jakiś czas.