Marvel stworzy film o Illuminati? Kim są członkowie tej tajemniczej organizacji?

Nowe wieści ze świata filmów Marvela! Według niepotwierdzonych informacji w najbliższej przyszłości zobaczymy filmową lub serialową wersję tajemniczej grupy Illuminati.

Filmy Marvela - Illuminati kolejnym hitem studia?

Pandemia koronawirusa spowodowała, że plany Marvel Studios na rok 2020 uległy drastycznej zmianie. W tym roku prawdopodobnie zobaczymy tylko jedną produkcję - "Black Widow". Twórcy kinowego uniwersum na czele z Kevinem Feige'im tworzą jednak wizje na kolejne lata.

Według portalu The Illuminerdi, wśród nadchodzących tytułów ma się pojawić "Marvel's Illuminati". Fanów teorii spiskowych od razu uspokajamy, że nie chodzi o Zakon iluminatów, któremu przypisywana jest władza nad światem, chociaż to zgromadzenie było bezpośrednią inspiracją twórców Marvel Comics, powołującą do życia grupę Illuminati w komiksach.

W komiksach Marvela Illuminati została założona przez najbardziej wpływowe postacie wśród superbohaterów - Iron Mana z Avengers, Mister Fantastica z Fantastic Four, króla Atlantydy Namora, Black Bolta z Inhumans, Professora X z X-Men i Najwyższego Czarownika Ziemi Doktora Strange'a. Za pomysłem z 2005 roku stoją Brian Michael Bendis i Steve McNiven. Tajna grupa superherosów powstała jako następstwo wojny Kree ze Skrullami. Organizacja miała nadzorować, to co dzieje się ze światem, będąc pozbawiona jakiegokolwiek nadzoru. Podejmowała w tajemnicy kluczowe decyzje dotyczące przyszłości planety. Każdy z członków otrzymał też pod opiekę jeden z Kamieni Nieskończoności. Z czasem powstało złowieszcze wcielenie Illuminati, w skład którego wchodzili tacy złoczyńcy, jak Hood,Titania, Enchantress, Mad Thinker, Thunderball oraz Black Ant.

Na razie nie jest jasne, na której wersji Illuminati skupi się Marvel Studios i czy nowa produkcja będzie filmem kinowym, czy serialem platformy Disney+. Biorąc pod uwagę zapowiedź w MCU X-Men i Fantastycznej Czwórki (a co za tym idzie również Namora), istnieje duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy superbohaterski skład tajnej organizacji. Co prawda w filmowym świecie Iron Man zginął w "Avengers: Endgame", ale możliwe, że Tony'ego Starka zastąpi Black Panther. W komiksach Illuminati oferowali T'Challi członkostwo, ale król Wakandy odmówił. W filmach ta kwestia może wyglądać zupełnie inaczej.

Film czy serial o Illuminati mógłby być podłożem kolejnego wielkiego kinowego crossovera. Decyzje tajnej organizacji miałby szansę doprowadzić do kolejnego rozłamu pomiędzy superbohaterami i jeszcze bardziej skomplikować filmowe uniwersum. O filmowym wcieleniu grupy plotkuje się już jakiś czas, więc coś musi być na rzeczy. Czy Illuminati rzeczywiście doczekają się adaptacji? Przekonamy się za jakiś czas. Obecnie fani Marvela muszą skupić się raczej na filmach, które zostały oficjalnie potwierdzone i czekają na kinowe premiery.

Czy powinien powstać film Marvela o Illuminati? Tak Nie wiem Nie

Zobacz też: Marvel nie chce pokazywać nowości? Dziwne zachowanie firmy