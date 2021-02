Marvel stworzył film dokumentalny o superbohaterach. Zobacz zwiastun "Marvel's Behind the Mask"

Fani komiksów Marvela niedługo będą mieli okazję obejrzeć dokument Marvel's Behind the Mask - film opowiadający o złożonej roli herosów z opowieści obrazkowych.

Platforma Disney+ przygotowała nowy oryginalny dokument dotyczący świata Marvela. W sieci zadebiutował zwiastun filmu "Marvel's Behind the Mask".

"Marvel's Behind the Mask" - zwiastun dokumentu o herosach Marvel Comics

Filmy Marvela to ważny element popkultury, ale prawda jest taka, że bez komiksów MCU by nie powstało. Od wielu dekad bohaterowie przebrani w kolorowe kostiumy pełnią różne funkcje w życiach czytelników komiksów. O ich sile opowie nowa produkcja Disney+ zatytułowana "Marvel's Behind the Mask".

Platforma streamingowa zaprezentowała pierwszy zwiastun nadchodzącego dokumentu, w którym oprócz herosów Domu Pomysłów, pojawili się liczni twórcy związani z Marvel Comics, oraz historycy i badacze komiksu, którzy starają się wytłumaczyć fenomen istniejący od 60 lat. Oto jak prezentuje się trailer "Marvel's Behind the Mask".

Oglądaj

Wśród osób, które wystąpiły w filmie znaleźli się między innymi Joe Quesada - były redaktor naczelny Marvel Comics, Neal Kirby - syn legendarnego rysownika Jacka Kirby'ego, słynny raper Darryl McDaniels czy Kelly Sue DeConnick, która uczyniła z Carol Danvers Kapitan Marvel.

Wśród poruszanych tematów znajduje się wiele komiksowych wątków, przekładających się na realny świat. Film ukazuje w jak wielu aspektach komiksy Marvela pełnią terapeutyczną funkcję, szczególnie w środowiskach narażonych na wykluczenie i dyskryminację. Za pośrednictwem takich postaci jak Avengers, Kapitan Ameryka, Spider-Man, Black Panther, Ms. Marvel czy X-Men, niezliczona ilość twórców opowiada historię walki z nietolerancją osób o innym kolorze skóry niż biały, kobiet, czy przedstawicieli środowisk LGBT. Jednak przede wszystkim komiksy Domu Pomysłów to fascynujące opowieści o ludziach, kryjących się za kolorowymi maskami.

Oprócz zwiastuna twórcy przygotowali również oficjalny opis filmu.

Od samego początku istnienia komiksów tajne tożsamości były integralną częścią zarówno superbohaterów, jak i złoczyńców, którzy staali sie prowadzić "normalne" życie. Ale to postacie za maskami rezonują w pokoleniach fanów. Od nastania Marvel Age of Comics na początku lat 60. XX wieku scenarzyści i rysownicy Marvela używali pojęcia tożsamości do badania ewoluującej koncepcji równych praw. Legendarne postacie i historie Marvela nie tylko odzwierciedlały świat za naszym oknem - stały się odbiciem naszej własnej tożsamości i tego, kim naprawdę jesteśmy.

W "Marvel's Behind the Mask" pojawią się goście z całego 80-letniego dziedzictwa Marvela, w tym scenarzyści i rysownicy stojący za takimi postaciami jak Black Panther, Miles Morales, Ms.Marvel, Luke Cage, X-Men, Kapitan Marvel i wiele innych postaci z uniwersum Marvela, mających wpływ na popkulturę i media.

Jak widać, "Marvel's Behind the Mask" zapowiada się jako gratka dla wszystkich fanów superbohaterów, ale po dokument mogą również sięgnąć osoby, które są zafascynowane zjawiskiem popkulturowym, będącym ważnym elementem otaczającego nas świata.

"Marvel's Behind the Mask" - kiedy premiera?

Film został wyreżyserowany przez Michaela Jacobsa i wyprodukowany dzięki Chrisowi Gary'emu oraz Ryanowi Simonowi z Marvel New Media. Premiera dokumentu została zaplanowana na 12 lutego 2021 roku na platformie Disney+. Polscy fani komiksów Marvela muszą więc uzbroić się w cierpliwość, bo w naszym kraju usługa wciąż jest jeszcze niedostępna.