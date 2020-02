Marvel szuka żydowskiego sobowtóra Zaca Efrona do roli Moon Knighta

Marvel szykuje dla swoich fanów cały wysyp seriali. W ciągu najbliższych lat na platformie Disney + zadebiutują między innymi "Falcon i Zimowy Żołnierz", "Loki", "WandaVision", "She-Hulk" oraz "Moon Knight". W trzech pierwszych poznamy dalsze losy znanych nam bohaterów. Dwa pozostałe (oraz jeszcze kilka innych) mają na celu wprowadzenie na scenie zupełnie nowych graczy. Wygląda na to, że studio rozpoczęło już pierwsze castingi, a - jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom - do roli Moon Knighta poszukiwany jest mocno skonkretyzowany typ aktora.

"Moon Knight" - Marvel szuka sobowtóra Zaca Efrona do tytułowej roli

Jak donosi portal Geeks WorldWide, Marvel Studios poszukuje żydowskiego aktora, najlepiej pochodzenia izraelskiego, w typie Zaca Efrona. Nazwisko Efrona od dawna kojarzone jest z Marvelem. Był on głównym pretendentem do roli Ikarisa w "The Eternals", zanim ta powędrowała do Richarda Maddena. Pojawiły się również głosy, jakoby amerykański aktor miał się wcielić w postać Adama Warlocka w "Strażnikach Galaktyki vol. 3".

Na myśl nasuwa się oczywiście pytanie, dlaczego nie obsadzą po prostu Zaca Efrona w roli Marca Spectora aka Moon Knighta? Na to pytanie odpowiedzi niestety nie znamy. Można jednak spekulować, że w takim razie Marvel Studios ma już dla niego zarezerwowaną inną rolę. To jednak wyłącznie domysły i nic z tego nie możemy brać za pewnik.

"Moon Knight" to jeden z wielu seriali Marvela, powstających na potrzeby platformy streamingowej Disney +. Data premiery nie jest obecnie znana.

