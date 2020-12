"Matrix 4", "Diuna", "Kosmiczny mecz 2", "Obecność 3" - nowe filmy Warner Bros. trafią na HBO Max

Pandemia koronawirusa nie odpuszcza, a kryzys branży rozrywkowej się pogłębia. Coraz więcej wytwórni decyduje się na wykorzystanie nowych technologii i przenosi premiery swoich największych filmów do sieci. Szefowie Warner Bros. postanowili wdrożyć nową strategię wydawania swoich produkcji. Wiele hitów trafi jednocześnie do kin i na platformę streamingową HBO Max.

"Matrix 4", "Diuna", "Kosmiczny mecz 2", "Obecność 3" na HBO Max z powodu pandemii

Jakiś czas temu zadecydowano, by premiera "Wonder Woman 1984" odbyła się jednocześnie w kinach i na HBO Max. I niebawem tak się stanie. Sequel superprodukcji opartej na komiksach DC z Gal Gadot w roli tytułowej trafi do bazy serwisu pod koniec roku 2020.

Jak podaje Collider szefowie Warnera poszli za ciosem i na wszelki wypadek postanowili w ten sam sposób wypuścić swoje nadchodzące w 2021 roku hity. Prezes Warner Media - Jason Kilar skomentował to posunięcie firmy.

Po rozważeniu wszystkich dostępnych opcji i przewidywanego stanu produkcji filmów w 2021 roku doszliśmy do wniosku, że jest to najlepszy sposób, aby biznes filmowy WarnerMedia mógł przez następne 12 miesięcy sprawnie działać. Co ważniejsze, planujemy zapewnić naszym widzom przez cały rok 17 niezwykłych filmów, dając im wybór i możliwość decydowania, jak chcą się nimi cieszyć. Nasze treści są niezwykle cenne, chyba że czekają na półce i nikt nie może ich zobaczyć. Wierzymy, że takie podejście służy naszym fanom, wspiera wystawców i twórców filmowych oraz poprawia jakość HBO Max, tworząc wartość dla wszystkich.

Chyba każdy fan filmu zgodzi się, że seansu w kinie nie zastąpi żadna platforma streamingowa, ale żyjemy w takich czasach, że lepiej oglądać nowe produkcje online, niż czekać na ich premiery kolejne kilkanaście miesięcy. Poza tym nowości od Warner Bros. będą dostępne w wybranych kinach, a na platformach streamingowych pojawią się tylko na miesiąc. Oczywiście powyższa sytuacja odnosi się jedynie do Stanów Zjednoczonych, gdzie pandemiczne problemy wypadają inaczej niż w Polsce. Plus, u nas HBO Max wciąż nie jest jeszcze dostępne.

Nowości Warner Bros. na HBO Max - lista

Siedemnaście nowych filmów, mających jednoczesną premierę w kinach i na platformie HBO Max to nie tylko największe hity, ale również mniej znane produkcje. Oto pełna lista tytułów, o których wspominał Kilar:

Wśród takich blockbusterów jak "Diuna", "Matrix 4", "The Suicide Squad", "Kosmiczny Mecz: Nowe dziedzictwo", "Obecność 3: Na rozkaz diabła", "Mortal Kombat", "Tom i Jerry" czy "Godzilla kontra Kong", pojawi się też filmowy prequel "Rodziny Soprano" - "The Many Saints of Newark".

HBO Max - kiedy premiera w Polsce?

W Polsce sytuacja nowych filmów Warnera wciąż jest niepewna. Pojawiły się jednak nowe informacje, dotyczące debiutu platformy w naszym kraju. Jak podaje Filmweb, podczas konferencji Web Summit ogłoszono, że usługi HBO w Europie zostaną przekształcone w HBO Max już w drugiej połowie 2021 roku. Oznacza to, że niektóre z filmów na powyższej liście mogą być dystrybuowane dwojako również w naszym kraju. Na razie pozostaje jednak czekać nam na konkrety.