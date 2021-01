"Matrix 4" - HBO Max ujawniło tytuł i logo filmu. Zobacz pierwszą zapowiedź [WIDEO]

Na ten film czekają nie tylko miłośnicy kina akcji z elementami science fiction. To będzie wydarzenie dla wszystkich kinomanów. Po latach przerwy "Matrix" powróci z kolejną częścią. Platforma HBO Max zaprezentowała zapowiedź nowych filmów Warner Bros. i wśród nich pojawiła się krótka zajawka nowej produkcji Lany Wachowski.

"Matrix 4" - jak brzmi tytuł filmu?

Kiedy po raz pierwszy pojawiły się głosy o kontynuacji "Matriksa" nie wszyscy wzięli je na poważnie. Z czasem produkcja filmu została potwierdzona i chociaż twórcy zbliżają się do zakończenia prac, jej fabuła okryta jest wielką tajemnicą. Do tej pory zdradzono tylko szczątkowe informacje na temat nowego "Matriksa".

W końcu jednak ujawniono, jak będzie brzmiał tytuł nowego "Matriksa". Wszystko dzięki trwającej pół minuty zapowiedzi nowości, które w 2021 roku trafią równocześnie do kin i na platformę HBO Max. Mowa o największych hitach, których kinowe premiery będą ograniczone z powodu pandemii koronawirusa.

Wśród wymienionych tytułów nie brakuje produkcji długo wyczekiwanych przez fanów, takich jak nowy "Suicide Squad", "Obecność 3", "Godzilla kontra Kong", "Diuna", czy kontynuacja "Kosmicznego meczu". Pod koniec pojawia się też "Matrix", który nie tylko doczekał się oficjalnego logo. Platforma zdradziła również tytuł, który będzie brzmiał po prostu... "Matrix".

To dość interesujący szczegół, ponieważ dotychczasowe kontynuacje słynnego dzieła sióstr Wachowski nosiły podtytuły. Część druga została zatytułowana "Matrix: Reaktywacja", a trzecia "Matrix: Rewolucje". Istnieje więc szansa, że nowy "Matrix" będzie lekkim rebootem serii, na co wskazywać może powrót dwóch postaci, które zginęły w oryginalnej trylogii - Neo (Keanu Reeves) i Trinity (Carrie-Anne Moss). Na razie są to jednak tylko domysły.

Logo niestety też nie zdradza zbyt wiele na temat filmu, bo jest to po prostu klasyczny logotyp znany z poprzednich części serii. Tym razem zrezygnowano jednak z jakichkolwiek ozdobników. Widzimy słynny zgliczowany napis - czarny na białym tle. Istnieje więc szansa, że w nowym "Matriksie" zobaczymy jedną z zupełnie innych wersji tytułowego świata, o których była mowa w poprzednich filmach.

"Matrix 4" - kiedy premiera?

Film zdaniem twórców ma powtórzyć fenomen pierwszej części z 1999 roku. "Matrix" zrewolucjonizował kino i dał początek wielu kierunkom, w których filmowcy podążają do dziś. Nowa część według zapowiedzi będzie podobnym przełomem. Problem jednak w tym, że nie wiadomo, na czym ta rewolucja ma polegać, ponieważ na temat "Matrixa 4" nie wiemy praktycznie nic, poza obsadą i datą premiery.

W filmie Lany Wachowski oprócz Keanu Reevesa i Carrie-Anne Moss wystąpili Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick i Jonathan Groff. Według planów twórców "Matrix 4" trafi do kin (a w USA również na platformę HBO Max) za prawie 12 miesięcy - 22 grudnia 2021 roku.