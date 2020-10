"Matrix 4": Keanu Reeves zmienił fryzurę do roli? Co to oznacza dla fabuły filmu?

Keanu Reeves w ostatnich dniach został dostrzeżony przez czujne oczy fanów z zupełnie nową fryzurą. Aktor, który jeszcze do niedawna zachowywał swój look Johna Wicka, teraz paraduje ze zgoloną głową. A fanom filmu "Matrix" nie trzeba tłumaczyć, z czym kojarzy się taka fryzura Neo...

"Matrix 4": Czy Neo będzie podróżował w czasie?

Trwają zdjęcia do 4. części serii "Matrix", która już w przyszłym roku ma trafić na ekrany kin, jednak fabuła filmu wciąż owiana jest ścisłą tajemnicą. Nie dziwi więc, że fani cyberpunkowego hitu próbują na własną rękę domyślić się, o czym będzie "Matrix 4". Nowa fryzura Keanu Reevesa przynosi w tej kwestii bardzo ciekawe tropy.

Jeden z nich to (podejrzewane przez fanów już wcześniej) podróże w czasie. Keanu Reeves początkowo pojawiał się na planie nowego filmu z brodą i dłuższymi włosami, teraz ogolił się praktycznie na łyso. A wszyscy bardzo dobrze pamiętamy, że to właśnie tak (jak na zdjęciach powyżej) prezentował się Neo w 1999 roku w prawdziwym świecie. Jeśli więc grający go aktor część zdjęć spędził zarośnięty, a teraz powrócił do fryzury sprzed 20 lat, może to oznaczać, że Neo będzie cofał się w czasie. To potwierdzałoby z kolei teorię na temat pojawienia się młodego Morfeusza, którego miałby zagrać Yahya Abdul-Mateen II. Keanu Reeves zaprzeczył wprawdzie domysłom dotyczącym podróży w czasie, ale pamiętajmy, że w przypadku tak sekretnych projektów, aktorzy nie zawsze znają pełne plany twórców (patrz: "Gra o tron"), a włosy gwiazdora mówią coś zupełnie innego niż on sam.

Nowa fryzura Keanu Reevesa może jednak sugerować też coś zupełnie odwrotnego. Jak pamiętamy z filmu "Matrix: Reaktywacja", Neo dowiaduje się od Architekta, że Matrix był już wielokrotnie restartowany, a każda wersja miała nowego Wybrańca. A jako że system pod koniec oryginalnej trylogii został ponownie uruchomiony, 20-lat starszy Reeves z brodą i długimi włosami może grać nowego "Thomasa Andersona" z matriksa, który budzi się do prawdziwego życia bez owłosienia (tak jak to miało miejsce w 1. części serii). Ta wersja fabuły jest z kolei zgodna z innymi zdjęciami z planu, które sugerują, że Trinity (Carrie-Ann Moss) ponownie będzie przewodniczką postaci granej przez Keanu Reevesa.

Może też okazać się, że Keanu skończył już zdjęcia do "Matriksa 4" i chciał po prostu odświeżyć fryzurę. My stawiamy jednak na jedną z dwóch powyższych opcji, bo musicie przyznać, że ta byłaby najmniej ekscytującą wersją wydarzeń.

Która teoria jest według Ciebie najbardziej prawdopodobna? Neo cofnie się w czasie Nowy Neo zostanie wybudzony z Matriksa Keanu Reeves chciał się odświeżyć po zdjęciach

"Matrix 4" - kiedy premiera?

Wyczekiwany "Matrix 4" z powodu pandemii koronawirusa trafi do kin nieco później niż oryginalnie planowano. Film Lany Wachowski, w którym do swoich ikonicznych ról powrócą Keanu Reeves i Carrie-Ann Moss ma trafić na ekrany 22 grudnia 2021 roku. W 4. odsłonie "Matriksa" obok znanych twarzy zobaczymy też nowe postaci, w które wcielą się Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff i Jessica Henwick.