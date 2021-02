Na "Matriksa 4" czekają miliony widzów na całym świecie. Do uniwersum stworzonego przez siostry Wachowski, w tajemniczej kontynuacji serii dołączy kilka nowych postaci. W jedną z nich wcielił się Neil Patrick Harris. Aktor opowiedział, jak wyglądała praca na planie superprodukcji.

Pierwsze wieści na temat "Matriksa 4" były traktowane jako żart. Seria zakończyła się wiele lat temu i nawet jej najwierniejsi fani nie spodziewali się, że zobaczą kiedyś dalsze losy Neo i Trinity. W końcu reżyserki serii uśmierciły postacie grane przez Keanu Reevesa i Carrie-Anne Moss w ostatniej części "Matriksa". Kontynuacja jednak powstaje i to z udziałem oryginalnych gwiazd.

Gwiazdor "Matriksa" przyznał, że nie rozumie, o co w nim chodzi: "Tylko Keanu i Lana to wiedzą"

W filmie Lany Wachowski nie zabraknie nowych twarzy. Jedną z nich jest Neil Patrick Harris, który zasłynął rolą Barneya w serialu komediowym "Jak poznałem waszą matkę". Aktor był niedawno gościem podcastu Just For Variety i zdradził kilka ciekawostek na temat powstawania "Matriksa 4". Harris opowiedział między innymi o szczegółach planu zdjęciowego filmu.

Praca na planie nie wyglądała jak udział w superprodukcji, ponieważ [Lana Wachowski - przyp. red.] została trafiona w swój czuły punkt - filmowała w locie przy użyciu naturalnego światła. Czasami siedzisz na planie przez godzinę, czekając, aż chmury się rozejdą, a potem kręcisz na szybko. Filmowaliśmy na raz kilka stron scenariusza w 30 minut, a potem koniec… Można by pomyśleć, że gigantyczny film będzie w 100% oparty na scenopisach, animacjach, a my będziemy odhaczać kolejne ujęcia. Myślę, że przeżyła to już trzykrotnie i podejrzewam, że teraz chce robić wszystko po swojemu. Nieczęsto miało się wrażenie, że robisz coś gigantycznego, ponieważ sprawiała, że na planie było to bardzo kameralnie.