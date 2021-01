Gwiazdor "Matriksa" przyznał, że nie rozumie, o co w nim chodzi: "Tylko Keanu i Lana to wiedzą"

"Matrix" po 18 latach wraca do kin, by ponownie zrewolucjonizować przemysł filmowy. Wytwórnia Warner Bros. zdradziła już, że zobaczymy go pod koniec 2021 roku i że jego tytuł będzie identyczny z tytułem pierwszej części z 1999 roku. Poza tymi szczątkowymi informacjami, o czwartej części "Matriksa" wciąż niewiele wiadomo. Gwiazdy i twórcy produkcji w zasadzie milczą na temat jej fabuły. Niektórzy dlatego, że nie chcą zdradzać szczegółów, inni - bo po prostu nie wiedzą, o co w tym filmie chodzi.

Yahya Abdul-Mateen II przyznał, że nie rozumie "Matriksa"

Do drugiej ze wspomnianych grup należy Yahya Abdul-Mateen II. Gwiazdor "Aquamana" i "Procesu Siódemki z Chicago" w rozmowie z Variety przyznał, że nie rozumie "Matriksa", twierdząc jednocześnie, że nie jest w tym odosobniony. Jak twierdzi:

Nikt nie rozumie "Matriksa" poza Keanu Reevesem i Laną Wachowski. Yahya Abdul-Mateen II

Jak zatem radził sobie ze swoją rolą w filmie, którego fabuła jest dla niego czarną magią? Aktor wyjaśnił to w następujący sposób:

Uczysz się znajdować sens i potem to testujesz. Jeśli nikt Ci nic nie mówi, po prostu ufasz, że zrobiłeś to dobrze.

Fakt, że Abdul-Mateen nie do końca odnajduje się w zawiłościach fabularnych "Matriksa" nie oznacza oczywiście, że nie cieszy się z udziału w tym wiekopomnym dziele. W przytaczanym wywiadzie opowiedział o tym, jak dostał rolę w nowym filmie Lany Wachowski i jak na to zareagował.

Podczas przesłuchania do roli więcej z Laną rozmawiałem, niż grałem. To dlatego, że ona buduje rodzinę. Kiedy zadzwoniła do mnie później, powiedziała - "Chciałabym Cię zaprosić do rodziny." Miałem wtedy największy uśmiech na świecie. Będę w "Matriksie"! Byłem wniebowzięty.

"Matrix 4" - Kiedy premiera?

Choć początki prac nad kontynuacją serii "Matrix" ogłoszono już w 2019 roku, pandemia koronawirusa spowodowała liczne przesunięcia w realizacji i dystrybucji filmu. W chwili obecnej obowiązującą datą premiery nowego "Matriksa" jest 22 grudnia 2021 roku.

W owianym tajemnicą filmie Lany Wachowski prócz Yahyi Abdula-Mateena II zobaczymy także Neila Patricka Harrisa ("Jak poznałem waszą matkę"), Jessicę Henwick ("Iron Fist") i Jonathana Groffa ("Mindhunter") oraz gwiazdy oryginalnej serii. W 4. części "Matriksa" powrócą Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss i Jada Pinkett Smith.