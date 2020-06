Chad Stahelski oraz David Leitch współpracowali z Wachowskimi przy pierwszych trzech filmach z serii „Matrix”. Teraz, gdy parę miesięcy temu zapowiedziano 4. film z serii, ogłoszono także, że obaj panowie powrócą w roli specjalych konsultantów na planie.

Warto podkreślić, że obaj zasłynęli jako twórcy kina akcji. Stahelski odpowiedzialny jest za filmy o „Johnie Wicku” z Keanu Reevesem, zaś Leitch wyreżyserował „Atomic Blonde”, „Deadpoola 2” i „Hobbs i Shaw”, czyli spin-off serii „Szybcy i wściekli”.

Stahelski o sekwencjach akcji w "Matrix 4"

W niedawnej rozmowie z magazynem The Hollywood Reporter, Stahelski zapowiedział, że w nowym filmie czekają nas prawdziwie szalone sceny akcji. Takie, których jeszcze nie widzieliśmy.

" [Lana Wachowski] jest świetną reżyserką, która uwielbia samodzielnie kręcić sceny akcji. W jej wypadku nie rozmawiasz o „sekwencjach akcji”, a jedynie o „sekwencjach filmu”, traktuje je w ten sam sposób. (…) W przypadku jej filmów sekwencje akcji i sceny napędzające wydarzenia do przodu, nie są od siebie oddzielone. "

Chodzi o to, że reżyserka podchodzi do nich w ten sam sposób, z równie wielką pieczołowitością. Stahelski podkreśla, że wielokrotnie to właśnie w sekwencjach akcji dzieją się niezwykle ważne rzeczy z punktu widzenia rozwoju bohatera.

Twórca podkreśla też, że Wachowski posiada skrystalizowane idee i wie co i w jaki sposób chce pokazać na ekranie.

" Równocześnie chce wpsółpracować i sprawdzić, jak daleko może pociągnąć zasady tej współpracy. Przychodzi z pomysłami i mówi nam: „To jest postać. To będzie się działo. Taki jest konflikt. W takim miejscu – emocjonalnie, psychologicznie i fabularnie – bohater ma się znaleźć pod koniec sekwencji. Co masz w swojej torbie z zabawkami, żeby sprawić, że ta sekwencja będzie prawdziwie szalona? I właśnie w tym miejscu wchodzimy my, wraz z kaskaderami i ekipą pomocniczą. "

Celem Stahelskiego i Leitcha jest właśnie oddanie autorskich idei Lany Wachowski w jak najlepszy, najciekawszy sposób. Pracę z nią na planie „Matrixa 4”, mężczyzna porównuje do odbijania między sobą piłeczki i podbijanie jej na coraz wyższe poziomy.

" Dosłownie cały dzień żonglujemy różnymi pomysłami i odbijamy różne koncepcje od siebie. Co będzie większe, lepsze, bardziej cool? Wielokrotnie, gdy podsuwamy jakiś pomysł, ona podbija to, mówiąc: „Wow, to świetnie, nie pomyślałam o tym. A co jakbyśmy wzięli ten pomysł i zrobili z niego coś więcej?” Za każdym razem potrafi podbić stawkę jeszcze bardziej. Zawsze pytam: „jak możemy przedstawić to jeszcze lepiej?” "

Prace na planie „Matrixa 4” rozpoczęły się już na początku tego roku, jednak zostały przerwane z powodu pandemii koronawirusa. Chwilowo nie wiadomo, kiedy ekipa wróci na plan i jak bardzo wpłynie to na datę premiery filmu. Obecnie przewidziana jest ona na 21 maja 2021 roku.

Czytaj także: Batman i Joker pojawili się na protestach w USA. Nagrania wywołały burzę w sieci [WIDEO].