"Matrix 4" - eksplozja na planie uszkodziła część San Francisco

Nowy "Matrix 4" ma ogromne oczekiwania od fanów, którzy wciąż pamiętają niesamowite sceny akcji z pierwszej części serii. Niestety, wysokooktanowa akcja na planie filmu nie była zbyt przyjemna dla mieszkańców San Francisco. Jak podaje NBC Bay Area, sporo osób czuje pewien niepokój związany z produkcją. Wśród nich znalazła się m.in. grupa budowlańców, którym jedna z eksplozji na planie stopiła plastik o wartości 2 tysięcy dolarów. Ten miał zostać użyty do zakrycia billboardu.

Plastik budowlańców nie był jedyną straconą rzeczą, ponieważ eksplozja była na tyle potężna, że stopiła też plastikowe pokrywki w lampach budowlanych. Na temat sytuacji wypowiedział się w NBC jeden z pracowników firmy:

"

Po prostu zobaczyliśmy roztopiony plastik i nie wiedzieliśmy, co się z nim stało. Zadzwoniliśmy do naszego menadżera i on nam powiedział, że była jakaś eksplozja na potrzeby filmu. "