"Matrix 4" jednak z podtytułem! Członkini ekipy zdradziła go w bardzo ewidentny sposób

Wbrew temu, co HBO Max zaprezentowało w swoim wideo promującym premiery 2021, wszystko wskazuje na to, że "Matrix 4" jednak będzie opatrzony podtytułem. Jak będzie brzmieć, zdradziła członkini ekipy odpowiadająca za fryzury.

"Matrix: Resurrections" - podtytuł 4. części Matriksa ujawniony

Panie i Panowie, Meine Damen und Herren... podtytuł 4. części serii "Matrix" będzie brzmiał "Resurrections". Choć nie jest to oficjalne ogłoszenie wytwórni, reżyserki czy dystrybutora, trudno o bardziej wiarygodny dowód niż ten, który zaprezentowała Shunika Terry, główna stylistka fryzur podczas zdjęć do "Matriksa 4" w Niemczech.

Członkini ekipy na swój instagramowy profil wrzuciła wideo, w którym chwali się pakietem prezentowym otrzymanym z okazji zakończenia zdjęć - wśród nich znalazł się kultowy czarny płaszcz opatrzony tytułem nadchodzącego filmu oraz kartka od Lany Wachowski i jej asystenta Jamesa McTeigue'a z podziękowaniami za współpracę przy filmie... "Matrix: Resurrections". Wideo udostępnione przez stylistkę oczywiście bardzo szybko zniknęło z Instagrama, jednak - jak wiadomo - w internecie nic nie ginie, więc możecie obejrzeć je wraz z fanowskim komentarzem na Youtube:

Oglądaj

Nie możemy oczywiście mieć 100% pewności, że "Matrix 4" będzie nosił podtytuł i że będzie to właśnie "Resurrections". Niemniej jednak, bardzo nieprawdopodobnym wydawało się, by czwarta część "Matriksa" nosiła taki sam tytuł jak pierwsza, nie będąc jej rebootem. Ponadto, jeśli zestawimy tytuły poprzednich odsłon serii - "Matrix: Reaktywacja" i "Matrix: Rewolucje" - z tym, co ujawniła stylistka, podtytuł "Rezurekcje" wydaje się jeszcze bardziej wiarygodny. Prawdopodobieństwo, że tak właśnie będzie nazywał się nadchodzący film, dodatkowo podbija fakt, że w mitologii stworzonej przez Wachowskie Neo jest zbawicielem, który w finale trylogii "Matrix" dokonał ostatecznego poświęcenia. Logicznym wydaje się więc to, że w kolejnym filmie zobaczymy jego zmartwychwstanie.

"Matrix 4" - kiedy premiera?

Film "Matrix 4" trafi do kin jeszcze w tym roku, więc przypuszczenia odnośnie tytułu najprawdopodobniej zostaną potwierdzone lub obalone w przeciągu najbliższych miesięcy. Jeżeli faktycznie okaże się, że jest to "Matrix: Rezurekcje", będzie to kolejny przypadek, kiedy osoba z ekipy przez nieuwagę spowodowała wyciek tak istotnej dla fanów informacji. Przypomnijmy, że w 2018 roku - niecały rok przed premierą "Avengers: Endgame" - podtytuł finałowej części "Avengers" zdradził operator.

Data premiery filmu "Matrix: (Resurrections?)" została ustalona na 22 grudnia 2021.