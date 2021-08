"Matrix 4" - poznaliśmy tytuł nowego filmu Lany Wachowski. Kiedy premiera?

Matrix 4 ma oficjalny tytuł!

"Matrix 4" to definitywnie jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów 2021 roku. Tajemnicza produkcja Lany Wachowski z Keanu Reevesem w roli głównej będzie kontynuacją kultowej trylogii z początku XXI wieku. To wiemy na pewno.

Podczas niedawnego Cinema Con 2021 zdradzono jednak nie tylko tytuł filmu, ale także zaprezentowano jego pierwszy zwiastun. Czego dowiedzieliśmy się z nowej zapowiedzi tego projektu?

Jak podaje Deadline, na Cinema Con 2021 podczas panelu Warner Bros. uchylono w końcu rąbka tajemnicy dotyczącej "Matriksa 4". Twórcy konsekwentnie kontynuują trend nazywania kolejnych kontynuacji "biblijnymi" słowami na literę "R" - oficjalny tytuł filmu brzmi bowiem "The Matrix: Resurrections", co można przetłumaczyć jako "Matrix: Rezurekcje". Podtytuł nawiązuje oczywiście do powrotu dwóch postaci, które zginęły w części trzeciej: Trinity (Carrie Anne Moss) i samego Neo (Keanu Reeves).

Na tym jednak się nie skończyło, bo uczestnicy mieli okazję zobaczyć też pierwszy zwiastun produkcji. Materiał wideo na razie nie jest dostępny dla szerszej publiczności - ten mogli zobaczyć jedynie uczestnicy Cinema Con. W sieci pojawiły się jednak opisy tego, co zawiera trailer filmu. Neo ma ponownie trafić do świata wyglądającego jak symulacja rzeczywistości z oryginalnego "Matrixa".

Główny bohater (jako Thomas Anderson) spotka Trinity w kawiarni. Kobieta nie wie jednak, kim jest Neo. W zwiastunie pojawi się też młodsza wersja Morfeusza (w tej roli Yahya Abdul-Mateen II), który wręczy mu czerwoną pigułkę. Na razie pozostaje nam jedynie czekać na to, aż zwiastun "The Matrix: Resurrections" trafi do sieci.

W filmie Lany Wachowski oprócz Reevesa i Moss pojawią się m.in. Jada Pinkett-Smith, Neil Patrick Harris, wspomniany Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Christina Ricci czy Jessica Yu Li Henwick. "The Matrix 4: Resurrections" trafi do kin (a w USA również na HBO Max) już 22 grudnia 2021 roku.