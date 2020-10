"Matrix 4" zrewolucjonizuje kino? Tak twierdzi jedna z gwiazd produkcji

"Matrix" z 1999 roku to jeden z najważniejszych filmów w historii kina, który na przestrzeni ostatnich 20 lat poddawany był niezliczonej ilości analiz i interpretacji, a swoją warstwą wizualną i stroną techniczną wprawił w osłupienie zarówno krytyków, jak i masową publiczność. Słynny efekt "bullet time" wykorzystany w scenie, w której Neo w spowolnionym tempie unika pocisków wystrzeliwanych w jego kierunku czy ujęcie ukazujące Wybrańca zatrzymującego kule siłą umysłu to tylko niektóre przykłady elementów filmu "Matrix", które na stałe weszły do kanonu filmowego i były wielokrotnie naśladowane w innych filmach akcji, fantasy i science fiction.

W 2019 roku, po 20 latach od premiery pierwszej części serii, oficjalnie ogłoszono, że powstaje "Matrix 4". I choć wciąż niewiele wiadomo o fabule filmu, który ma być kontynuacją poprzednich części "Matriksa", jedna z jego gwiazd, Jessica Henwick, w wywiadzie dla Comicbook.com zdradziła, że innowacyjność filmu Lany Wachowski ma szanse uczynić "Matriksa 4"... "Matriksem" naszych czasów.

"Matrix 4" znowu zmieni branżę

Jessica Henwick znana m.in. z seriali "Iron Fist", "The Defenders" czy "Gra o tron", której rola w "Matrix 4" wciąż jest owiana tajemnicą, w rozmowie Brandonem Davisem z Comicbook.com powiedziała:

" Zdecydowanie są takie momenty na planie, kiedy Yahya (Abdul-Mateen II) i ja spoglądamy na siebie i po prostu powtarzamy: "Matrix 4, to jest Matrix 4". To są zdecydowanie takie momenty, kiedy myślisz sobie "uszczypnijcie mnie". Lana robi na planie naprawdę interesujące rzeczy pod względem technicznym, w ten sam sposób, w jaki stworzyła lata temu cały styl. Myślę, że ponownie zmieni branżę tym filmem. Na planie używamy takich sprzętów, jakich nigdy wcześniej nie widziałam. I to prawdopodobnie wszystko, co mogę powiedzieć. "

Choć Jessica Henwick jest aktorką, a nie specem od efektów specjalnych, jej doświadczenie w filmach takich jak "Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy", "Godzilla vs. Kong" czy "Love and Monsters" pozwala zakładać, że wie, o czym mówi.

"Matrix 4" - kiedy premiera?

"Matrix 4" to jedna z filmowych ofiar koronawirusa. W związku z pandemią opóźniły się prace na planie, a premiera była kilkakrotnie przekładana. Zgodnie z obecnymi zapowiedziami, "Matrix 4" ma trafić na ekrany kin 22 grudnia 2021 roku. W filmie zobaczymy ponownie Keanu Reevesa w roli Neo, Carrie-Ann Moss w roli Trinity, a także: Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Priyanka Chopra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith oraz Jessica Henwick.

Zobacz też: Tajemnica kodu z filmu „Matrix” rozwiązana. Nie uwierzysz, co oznaczają zielone symbole