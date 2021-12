"Matrix: Resurrections" - nowy zwiastun filmu nawiązuje do przeszłości serii. Premiera już niedługo

W sieci pojawił się nowy, dość krótki zwiastun "The Matrix: Resurrections". Zobaczcie materiał z Keanu i Carrie-Ann Moss poniżej.

Matrix: Resurrections - oto nowy zwiastun

Dla wielu osób nowy "Matrix" wciąż brzmi jak absurdalny sen. Prawda jest jednak taka, że film będziemy mogli zobaczyć już za niecałe 3 tygodnie - premierę "Resurrections" zaplanowano na 22 grudnia 2021 roku.

Z tej okazji studio Warner Bros. ogłosiło, że sprzedaż biletów do kina rozpocznie się 6 grudnia 2021 roku, a także zaprezentowało nowy zwiastun, który w gruncie rzeczy jest jednym wielkim nawiązaniem do poprzednich części serii. Możecie go zobaczyć poniżej:

Może na papierze pomysł na "Matrix: Resurrections" i powrót do marki po prawie 20 latach jest średni. Ale po pierwszym zwiastunie trudno nie odnieść wrażenia, że to może być najlepsza część serii od czasów oryginału.

Widzimy, że Neo/Thomas Anderson jest absolutnie zagubiony w życiu codziennym i przypomina sobie swoje przygody z poprzednich części (widzimy jego "przebudzenie", czy intro Trinity z oryginału). Poznaje nowego Morfeusza (a przynajmniej jego odpowiednika), podąża za białym króliczkiem, a jego rzeczywistość powoli zaczyna się mieszać z Matriksem. Produkcja naprawdę może być dobra.

W filmie Lany Wachowski oprócz powracających Keanu Reevesa i Carrie-Ann Moss pojawią się m.in. Jada Pinkett-Smith, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Christina Ricci czy Jessica Yu Li Henwick. "The Matrix: Resurrections" trafi do kin (a w USA również na HBO Max) już 22 grudnia 2021 roku.